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Srpska Ironman šampionka Mirjana Ranković doživela je tešku nesreću tokom trke u Merilendu, u Sjedinjenim Američkim Državama, nakon koje je hitno hospitalizovana.

Srpski triatlon savez potvrdio je da je 45-godišnja sportistkinja zadobila ozbiljne povrede i uputio apel javnosti da joj pomogne u najtežim trenucima.

Ranković je prva žena iz Srbije koja je učestvovala na izuzetno zahtevnom Ironman 140.6 takmičenju, a tokom trke u Merilendu nalazila se na čelu svoje starosne kategorije kada je doživela nesreću.

Prema informacijama koje je objavio Srpski triatlon savez, Mirjana se trenutno nalazi na intenzivnoj nezi u bolnici u Sjedinjenim Američkim Državama. Očekuje je više operacija, dugotrajan i težak oporavak, dok će troškovi lečenja i boravka u bolnici biti izuzetno visoki.

Srpski triatlon savez oglasio se hitnim apelom i pozvao sve koji su u mogućnosti da pomognu srpskoj sportistkinji.

"Mirjana je jedna od osoba zahvaljujući kojima se hiljade ljudi svakog dana bezbedno vraća svojim najmilijima. Kao kontrolorka letenja na aerodromu u Ženevi, svakodnevno usmerava avione i brine o bezbednosti ljudi koje možda nikada neće upoznati.

Danas je njoj potrebna naša pomoć.

Prošlog vikenda, tokom IRONMAN trke u Merilendu, Mirjana je doživela tešku nesreću dok je bila na čelu svoje starosne grupe. Zadobila je teške povrede i trenutno se nalazi na intenzivnoj nezi u bolnici u Sjedinjenim Američkim Državama. Očekuje je više operacija, dug i izuzetno težak oporavak, kao i neizvestan put do potpunog oporavka", navodi se u apelu.

Ranković ima 45 godina i majka je dve tinejdžerke. Sportom se bavi od najranijih dana, a kao mlada bila je vrhunska plivačica. Kasnije je prešla na triatlon na dugim distancama i više puta izborila plasman na čuveni Ironman na Havajima – Konu.

Sa ponosom je predstavljala Srbiju na međunarodnim takmičenjima i ostvarila zapažene rezultate u svojoj starosnoj kategoriji.

"Ali iza svih medalja, trka i rezultata nalazi se nešto mnogo važnije: izuzetna osoba. Majka. Prijateljica. Ćerka. Koleginica. Žena koja je čitav život brinula o drugima. Sada je red na nas da brinemo o njoj", poručili su iz Srpskog triatlon saveza.

Savez je pozvao sve ljude dobre volje da donacijama pomognu Mirjanino lečenje i oporavak, uz poruku da je svaki vid pomoći značajan.

"Svaka pomoć, bez obzira na iznos, može da napravi stvarnu razliku. Ako niste u mogućnosti da donirate, podelite ovaj apel. Pomozite nam da dopremo do što većeg broja ljudi", navodi se u apelu.

Mirjana je sada pred najtežom životnom trkom. Ovog puta cilj nije medalja niti plasman – već oporavak i povratak porodici.

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