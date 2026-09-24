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Povodom međunarodnog Dana čistih planina na suvoborskom Rajcu kod Ljiga za vikend se organizuje sportsko-takmičarska manifestacija republičkog karaktera u planinarskoj orijentaciji, orijentiringu i trekingu i trejlu.

Dana čistih planina Foto: Planinarsko društvo Pobeda

- Najbolji takmičari planinarskog višeboja bore se za trofej grada Beograda u planinarstvu, saopštio je planinarski sportski klub Pobeda. 

Ovo je već 24 godina kako se održava ova manifestacija u koju je uključen i Planinarski savez Srbije.

Kako je navedeno u saopštenju, planinari prelaze i čiste planinarske staze iz sedam smerova ka planinarskom domu na Rajcu, a osma staza je kružna.

U programu su i atraktivna takmičenja planinska juniorska trka, planinski biciklizam, sportsko penjanje po prirodnoj steni i nadvlačenje konopca.

Najuspešnijim juniorima u planinarskom višeboju, uzrasta do 18 godina, grad Beograd dodeljuje Trofej Beograda u planinarstvu.

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