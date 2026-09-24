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Sa samo 17 godina Žoan Zarko doneo je odluku koja mu je promenila život.

Motociklizam mu je postao sve - zbog karijere se udaljio od porodice i prijatelja, odrekao ljubavi, a odnos sa čovekom koji ga je napravio vozačem kakav je danas završio se bolnim raskidom.

Danas, pred kraj karijere, slavni Francuz prvi put je bez zadrške otvorio dušu u autobiografiji koju je napisao sa novinarom Mišelom Turkom. Zarko u njoj govori o godinama odricanja, usponima i padovima, odnosu sa mentorom Lorentom Felonom, ali i o teškoj povredi koja ga je ove godine nakratko udaljila od staze.

1/5 Vidi galeriju Proslavljeni motociklista - Žoan Zarko Foto: Blackberry/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Gerd Schifferl / imago sportfotodienst / Profimedia, GIGI SOLDANO / imago sportfotodienst / Profimedia

Sklopio pakt sa đavolom

Sa samo 17 godina odlučio je da sve podredi motociklizmu - porodica, prijatelji i ljubav morali su da budu u drugom planu.

Godinama kasnije, Zarko je odlučio da otkrije šta se dešavalo iza kulisa njegovog uspona. U autobiografiji, koju je napisao uz pomoć dugogodišnjeg novinara Mišela Turkoa, bez zadrške je govorio o čoveku koji ga je oblikovao kao vozača, bolnom raskidu sa mentorom Lorentom Felonom, ali i o teškim trenucima kroz koje je prolazio tokom karijere.

Njegova priča dobila je dodatnu težinu ove godine, kada je doživeo ozbiljnu povredu i morao da napravi dugu pauzu od trkanja.

"Morao sam da postanem ratnik"

Zarko je u knjizi otvoreno opisao period kada je imao samo 17 godina. Tada je, kako kaže, bio potpuno opčinjen motociklima i spreman da zbog karijere žrtvuje gotovo sve.

"Oblikovale su me stvari koje su me izjedale iznutra... Imao sam 17 godina, upijao svaku reč Lorenta Felona i živeo isključivo za motocikle. Sklopio sam pakt s vragom i prihvatio sve: udaljavanje od porodice i prijatelja, odricanje od ljubavi, nepoverenje prema nekima i poverenje prema drugima", napisao je Zarko.

Francuz je istakao da je u tom periodu morao da promeni način razmišljanja i postane mnogo tvrđi.

"Morao sam da postanem ratnik. Pokoravao sam se sve do pobede, uvek odan, zanemarujući paranoju čoveka koji me pretvorio u vozača kakav sam danas."

Zarko je godinama sledio sistem svog mentora, ali je vremenom shvatio da takav život ima svoju cenu.

Buran raskid sa čovekom koji ga je oblikovao

Lorent Felon imao je ogromnu ulogu u Zarkovom razvoju. Bio mu je mentor i menadžer, čovek koji je značajno uticao na njegovu karijeru.

Ipak, njihov odnos nije zauvek ostao isti.

Zarko je u autobiografiji opisao trenutak kada je shvatio da mora da prekine taj krug i ponovo preuzme kontrolu nad sopstvenim životom.

"Sve dok nisam shvatio da moram da prekinem taj ciklus i povratim slobodu koja mi je bila uskraćena. Raskid sa Lorentom bio je jednako buran kao i naš odnos. Ponovna izgradnja samoga sebe nije bila laka", naveo je Zarko.

Njihov odnos ostao je jedna od najvažnijih, ali i najkomplikovanijih epizoda njegove karijere.

Posebno emotivno govori o Felonu nakon njegove smrti. Zarko otkriva da mu je oprostio nekoliko nedelja pre nego što je njegov nekadašnji mentor preminuo.

"Ne znam da li je Lorentu bio potreban oprost koji sam mu udahnuo nekoliko nedelja pre njegove smrti, ali verujem da sam zaslužio mir kojem težim kao slobodan čovek", napisao je francuski motociklista.

Put do svetske scene

Zarkov put ka vrhu bio je posebno neobičan jer nije poticao iz porodice koja je bila duboko vezana za motociklizam.

Sve je počelo kada ga je otac poveo na prva takmičenja.

Tada niko nije mogao da pretpostavi da će dečak jednog dana stići do svetske scene.

"Sve je moguće sve dok ne znaš da je nemoguće. Tako sam ja ušao u svet motociklizma, dolazeći iz porodice kojoj je taj svet bio potpuno stran. Kad me otac počeo voditi na prva takmičenja, niko nije mogao ni da zamisli kamo će me sve to odvesti", napisao je Zarko.

Upravo je vera u sopstveni san, prema njegovim rečima, bila jedan od razloga zbog kojih je uspeo da prebrodi brojne prepreke.

"Pobedio sam jer sam u to verovao svim srcem i jer sam ustrajao uprkos svim preprekama. Nije uvek bilo lako, ali možda sam morao proći kroz sve to. Zar se snovi ne ostvaruju upravo tako?"

Teška nesreća

Dok je u autobiografiji pričao o svom životu i karijeri, Zarko se osvrnuo i na težak incident koji ga je ove godine udaljio od staze.

Sredinom maja doživeo je ozbiljnu nesreću u Barseloni. Posle incidenta u prvom zavoju, u kojem je učestvovalo više vozača, ostao je zarobljen ispod jednog motocikla.

Pregledi su pokazali da je zadobio ozbiljne povrede kolena i članka, zbog čega je morao da napravi višenedeljnu pauzu.

U jednom trenutku pojavile su se i sumnje koliko će brzo moći da se vrati trkanju.

Ipak, Zarko se vratio ranije nego što se očekivalo. Krajem avgusta ponovo je seo na motocikl na Velikoj nagradi Aragona.

"Povreda je težak udarac, ali tražim nešto pozitivno"

Francuski motociklista priznaje da mu je povreda teško pala, ali ni tada nije želeo da odustane.

"I danas me vodi ista odlučnost, uprkos ozbiljnoj povredi kolena zbog koje sam nedeljama izbivao sa staze. Godinu sam započeo sa čvrstom namerom da ne ponovim greške iz drugog dela prvenstva 2025. godine", napisao je Zarko.

Prisetiо se i trenutka kada je ponovo pronašao pravi ritam.

"Pogrešio sam što sam dopustio da me preplavi frustracija nakon pobede u Le Manu. Na početku sezone nisam briljirao, ali sam od Velike nagrade SAD ponovo uhvatio pravi ritam."

Kako navodi, posle povratka na motocikl dogodio se svojevrstan preokret.

"Nakon povratka na motocikl posle pada na trci, dogodio se svojevrstan klik. To se potvrdilo u Heresu, dobrim startom iz prvog reda, a zatim i u petak na Velikoj nagradi Francuske, uz odlične nastupe u kvalifikacijama."

A onda je usledila Barselona.

"U Barseloni sam se još uvek držao među prvih pet kada se sve promenilo. Ta povreda je težak udarac, ali kao i uvek, pokušavam da pronađem pozitivne strane."

Pred kraj karijere želi da ostavi nešto više od rezultata

Zarko nije želeo da njegova autobiografija bude samo zbir rezultata, pobeda i poraza.

Želeo je da ispriča priču o putu koji je prošao i da njome ohrabri ljude koji tek počinju da jure svoje snove.

"Osim same želje da progovorim o svom putu i ostavim nasleđe kakvo bi svaki sportista poželeo na kraju karijere, pričanje moje priče imalo je smisla jedino ako bi ona nadahnula druge i dala hrabrost onima koji se usuđuju da veruju i sanjaju", napisao je Zarko.

Upravo zbog toga, kako kaže, prihvatio je ideju da svoju priču pretoči u knjigu.

"Ako ova knjiga treba da ostavi trag, nadam se da će to biti upravo ovo: da moja priča nadahne mlade ljude i podstakne ih da sanjaju istim žarom kojim je ona nadahnula mene."

Njegova poruka na kraju možda najbolje opisuje čitav put koji je prošao:

"Sve je moguće sve dok ne znaš da je nemoguće."

Od dečaka iz porodice kojoj je motociklizam bio potpuno stran, preko godina odricanja i burnog odnosa sa mentorom, do velikih trka i teške povrede - Zarko sada svoju karijeru posmatra iz drugačije perspektive.

Iza njega nisu samo rezultati, već i godine tokom kojih je, kako sam priznaje, morao da žrtvuje deo privatnog života da bi ostvario san.