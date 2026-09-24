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Kili Hodžkinson ponovo je bila u centru pažnje, ali ovog puta razlog nije bio samo rezultat. Britanska olimpijska šampionka na 800 metara pojavila se na "Athlos" mitingu u Londonu u potpuno novom izdanju – crnom, futurističkom "Nike" kostimu sa kapuljačom i otvorenim delom na leđima.

Svetski mediji odmah su se raspisali o njenom spektakularnom izdanju. "Gardijan" ju je uporedio sa kombinacijom "Nindža ratnika" i "Ženom mačkom", dok su drugi pisali o revolucionarnom komadu opreme koji više liči na kostim superheroja nego na klasičnu atletsku opremu.

Ali iza atraktivnog izgleda krije se mnogo ozbiljnija priča.

Jer ovaj kostim nije napravljen samo da bi privukao poglede.

1/4 Vidi galeriju Futuristički kostim Kili Hodžkinson Foto: Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Bradley Collyer, PA Images / Alamy / Profimedia

Godinu dana pravili opremu za šampionku

Hodžkinson je na razvoju specijalnog kostima radila zajedno sa inovacionim timom poznatog brenda, a projekat je trajao oko godinu dana.

Svaki detalj pravljen je prema njenim zahtevima - od kroja i materijala do kapuljače i velikog otvora na leđima. Nike je koristio 4D metodologiju dizajna kako bi proučio način na koji se njeno telo kreće tokom trčanja, sa ciljem da materijal prati njen korak i ne stvara nepotrebne nabore.

Posebnu pažnju privukli su mali 3D štampani elementi na kostimu. Nike ih naziva „vortex generators“ - aerodinamički elementi koji treba da utiču na strujanje vazduha oko tela i smanje otpor.

Drugim rečima, iza onoga što izgleda kao modni eksperiment nalazi se ozbiljan tehnološki projekat.

Nije želela da se odrekne jednog detalja

Ipak, čak ni nauka nije mogla da promeni jedan zahtev slavne Britanke.

Hodžkinson je insistirala da njen konjski rep ostane van kostima, iako su joj stručnjaci ukazali da kosa koja izlazi iz kostima povećava otpor vazduha, ona nije želela kompromis.

Konjski rep je ostao njen "nepregovarački" uslov.

Zato je na kapuljači napravljen poseban otvor kroz koji prolazi njena kosa.

Za Hodžkinson je stvar bila jasna - nije želela samo da oprema bude funkcionalna, već i da se u njoj oseća dobro.

"Malo sam bila nervozna"

Britanka je priznala da je imala određenu tremu kada je prvi put trebalo da izađe pred publiku u potpuno novoj opremi.

Ali mesto za premijeru nije moglo biti bolje.

"Athlos" je u Londonu prvi put održan van Sjedinjenih Američkih Država, a organizatori su atletiku spojili sa muzikom, zabavom, modom i spektaklom.

Hodžkinson je izašla na stazu u crnom kostimu, a zatim uradila ono zbog čega je i došla - pobedila je na 800 metara.

Vreme je bilo 1:56,40, što je bio rekord mitinga, a za trijumf je dobila i novčanu nagradu od 65.000 dolara, uz specijalnu krunu koju je obezbedio "Tiffany & Co".

A onda je stigao veliki obrt

Kostim je predstavljen kao mogući pogled u budućnost atletike.

Ali upravo tu nastaje problem.

Hodžkinson je sarađivala sa čuvenim američkim brendom, dok Team GB ima ugovor sa Adidasom koji je produžen sve do 2032. godine. Prema zvaničnim informacijama britanskog olimpijskog tima, "Adidas" će opremati sportiste Team GB na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. i Brizbejnu 2032. godine.

Zbog toga strani mediji sada navode da Hodžkinson ne bi mogla da ponese upravo ovaj kostim na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu.

Dakle, problem nije u tome što je kostim neobičan, otvoren na leđima ili što ima kapuljaču.

Problem je brend.

"Nike" i "Adidas" su direktni konkurenti, a olimpijska oprema britanske reprezentacije spada pod ugovor Team GB sa Adidasom. Švedski SVT takođe navodi da britanski sportisti na Olimpijskim igrama moraju da nose opremu izabranog sponzora, dok su određeni elementi poput patika drugačije regulisani.

Ista priča čeka je i na Svetskom prvenstvu

Zanimljivo je da problem nije ograničen samo na Olimpijske igre.

Prema pisanju stranih medija, Hodžkinson bi isti problem mogla da ima i na Svetskom prvenstvu u atletici 2027. godine u Pekingu, ukoliko bi želela da koristi baš ovaj Nikeov model.

To znači da bi kostim koji je razvijan mesecima i koji je u Londonu dobio ogromnu pažnju mogao da ostane rezervisan za mitinge na kojima nema istog problema sa reprezentativnom opremom.

Ipak, možda nije kraj priče

Hodžkinson nije zatvorila vrata mogućnosti da se ovakav dizajn pojavi i na najvećim takmičenjima.

Kada su je novinari pitali da li bi ovakav stil mogao da postane normalan na Olimpijskim igrama 2028, Britanka je zagonetno odgovorila da "možda znaju neke stvari koje drugi ne znaju".

Ona je takođe istakla da je njen kostim svojevrsna moderna verzija ideje koju je ranije proslavila australijska olimpijska šampionka Keti Frimen, koja je na Olimpijskim igrama u Sidneju 2000. trčala u pripijenom jednodelnom kostimu.

Zato nije isključeno da se na Olimpijskim igrama pojavi slična tehnologija – samo je pitanje ko će je napraviti i pod čijim logom.

Od izgleda do tehnološke revolucije

Ono što je počelo kao neobičan modni trenutak na atletskom mitingu pretvorilo se tako u mnogo veću priču.

Hodžkinson je u Londonu pokazala kostim koji je privukao pažnju zbog kapuljače, potpuno crnog izgleda i otvorenih leđa. Ali iza njega stoje meseci razvoja, aerodinamička istraživanja, 3D štampani elementi i saradnja sportistkinje sa Nikeovim inovacionim timom.

A onda je stigao paradoks.

Kostim koji je napravljen baš za olimpijsku šampionku možda neće moći da bude njen olimpijski kostim - zbog logotipa na njemu.

Hodžkinson je svoj deo posla u Londonu odradila savršeno: pobedila je, postavila rekord mitinga i završila sezonu u velikom stilu.

Sada ostaje da se vidi da li će futuristički "Nike" kostim zaista dobiti svoju najveću scenu, ili će na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine šampionka morati da pronađe drugo rešenje.