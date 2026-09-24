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Otac poznatog hokejaša NHL hokejaša Andreja Kuzmenka tragično je nastradao posle napada medveda.

Šedesetdvogodišnji Aleksandar Kuzmenko pecao je u Todžinskom okrugu, u Tuvi, kada je grupu turista napao medved.

Andrej Kuzmenko
Andrej Kuzmenko ruski hokejaš u dresu LA Kingsa Foto: Stacy Revere / Getty images / Profimedia

Pecanje mu došlo glave  

Brzom intervencijom ljudi su uspeli da uplaše medveda i nesrećnog Kuzmenka odvezu u bolnicu, ali je on kasnije preminuo.

Prema izveštaju REN TV, tragedija se dogodila 23. septembra. Kuzmenko i njegovi prijatelji su pecali na reci Boljšoj Jenisej, objavio je Telegram kanal Šot. Medved je napao Kuzmenka i ugrizao ga za glavu. Aleksandrovi prijatelji su nekako uspeli da odvoje životinju od njega, pružili mu prvu pomoć i pozvali hitnu pomoć. Čovek je zadobio teške povrede lica, a lekari nisu uspeli da ga spasu.

Andrej Kuzmenko
Andrej Kuzmenko sa ocem Aleksandrom Foto: Printskrin/Instagram

Smrtne rane  

Aleksandar Kuzmenko je prvo prevezen iz tajge, a zatim je helikopterom prebačen na odeljenje intenzivne nege u gradu Kizilu. Danas je preminuo u bolnici. Radna grupa Državnog komiteta za nadzor upravljanja divljačima (Goskomotnadzor) trenutno traga za medvedom. Od početka 2026. godine, medvedi su ubili više od 20 ljudi u Rusiji.

Ovo nije prvi napad medveda na ljude u oblasti Tuve. Ranije je Državni komitet za nadzor lova izvestio RBC da je medved napao turistu iz Moskve na reci Boljšoj Jenisej u Todžinskom okrugu Tuve. Turisti su ignorisali ograničenja koja su uvele vlasti usred sve većeg broja susreta medveda sa ljudima. Od 17. septembra, regionalni šef Vladislav Hovalig izdao je naredbu u Tuvi kojom se sprovode mere bezbednosti, uključujući zabranu šuma i bilo kakvih aktivnosti na otvorenom. Zabrane paljenja vatre i ribolova važe u regionu od 10. septembra.

Andrej Kuzmenko Foto: Printskrin/Instagram

Čuveni trener  

Šedesetdvogodišnji Aleksandar Kuzmenko bio je hokejaški trener. Pod njegovim vođstvom, Andrej Kuzmenko (30) počeo je da trenira u moskovskoj školi "Beli medvedi". Andrej Kuzmenko debitovao je u NHL-u u sezoni 2022/2023, postavši vodeći igrač Vankuver Kanuksa. Takođe je igrao za Kalgari Flejmse, Filadelfija Flajerse i Los Anđeles Kingse. Ovog leta se pridružio Pitsburg Pingvinsima.

Među učenicima Aleksandra Kuzmenka bili su i poznati ruski hokejaši - Nikita Korosteljov, Danil Grigorjev i Aleksandar Pelevin

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