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Sofija je danas gledala veliku šampionku! Kristina Kuluhova je dominantnom i maestralnom partijom potpuno nadigrala Donjetu Sadiku i izborila plasman u veliko Evropskog prvenstva u kategoriji do 60 kilograma.

Od prvog do poslednjeg zvona Kristina je pokazala ko je šampionka! Brzina, preciznost, snaga i neverovatna borbenost bili su dovoljni da naša bokserka savlada Sadiku i napravi još jedan ogroman korak ka odbrani evropske titule.

Kristina Kuluhova Foto: SBS (Dušan Milenković)

A sada — finale! Kristinu čeka borba za novo evropsko zlato i odbranu titule prvakinje Evrope osvojene pre dve godine u Beogradu.

Protivnica u finalu biće pobednica duela Gizem Ozer (Turska) – Stelin Grosi (Francuska).

Jedna borba. Jedan cilj. Još jedno evropsko zlato. Idemo Kristina!

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Boks kamp 2 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević