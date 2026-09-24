Srpska bokserka Kristina Kuluhova savladala je Sadiku i plasirala se u finale Evropskog prvenstva. Borba za zlato je pred njom.
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KRISTINA UNIŠTILA SADIKU ZA FINALE EVROPSKOG PRVENSTVA! Srpska bokserka zgromila rivalku i došla na korak od zlata
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Sofija je danas gledala veliku šampionku! Kristina Kuluhova je dominantnom i maestralnom partijom potpuno nadigrala Donjetu Sadiku i izborila plasman u veliko Evropskog prvenstva u kategoriji do 60 kilograma.
Od prvog do poslednjeg zvona Kristina je pokazala ko je šampionka! Brzina, preciznost, snaga i neverovatna borbenost bili su dovoljni da naša bokserka savlada Sadiku i napravi još jedan ogroman korak ka odbrani evropske titule.
Kristina Kuluhova Foto: SBS (Dušan Milenković)
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A sada — finale! Kristinu čeka borba za novo evropsko zlato i odbranu titule prvakinje Evrope osvojene pre dve godine u Beogradu.
Protivnica u finalu biće pobednica duela Gizem Ozer (Turska) – Stelin Grosi (Francuska).
Jedna borba. Jedan cilj. Još jedno evropsko zlato. Idemo Kristina!
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