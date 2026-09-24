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Sara Ćirković plasirala se u finale Evropskog prvenstva u boksu u Sofiji u kategoriji do 54 kilograma! Najtrofejnija srpska bokserka nastavila je impresivan pohod kroz šampionat i sada je još samo jedna pobeda deli od evropskog zlata i odbrane evropskog trona koji je osvojila u Beogradu 2024.

Ćirković je u polufinalu savladala reprezentativku Rusije Anastasiju Kol, čime je izborila mesto u velikom finalu i još jednom potvrdila da je među najboljim bokserkama Evrope.

Do završnice šampionata srpska šampionka stigla je kroz izuzetno težak put. Posebnu pažnju privukao je spektakularni četvrtfinalni duel protiv reprezentativke Turske Buse Naz Čakiroglu, olimpijske i evropske šampionke.

U meču koji je s pravom nosio epitet „finale pre finala“, Ćirković je pokazala karakter i vrhunsku borbenost i slavila rezultatom 3:2. Bio je to jedan od najiščekivanijih duela šampionata, a dve vrhunske bokserke opravdale su ogromna očekivanja i priredile borbu dostojnu same završnice.

1/5 Vidi galeriju Sara Ćirković Foto: SBS (Dušan Milenković)

A sada sledi ono najvažnije.

Sara Ćirković boriće se za titulu prvakinje Evrope protiv pobednice drugog polufinala između Lenke Bernardove iz Češke i Pihle Kaivo Oje iz Finske.

Srpska bokserka tako je stigla na prag još jednog velikog uspeha. Posle pobede nad Čakiroglu i prolaska kroz polufinale, Ćirković u finalni meč ulazi sa jasnim ciljem — evropsko zlato.

Jedna borba. Jedan protivnik. Jedna medalja koja sija najjače.

Sara Ćirković je u finalu Evropskog prvenstva. Srbija čeka borbu za zlato.