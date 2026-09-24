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Rasel je u drugom treningu u Bakuu ostvario vreme od 1:43,347 minuta, a bio je najbrži i u jutarnjem prvom treningu.

Drugo mesto zauzeo je njegov timski kolega Andrea Kimi Antoneli sa 0,552 sekunde zaostatka, treće vreme je ostvario Maks Verstapen iz Red Bula sa 0,827 sekundi zaostatka, dok su četvrti i peti bili vozači Ferarija Šarl Lekler (1,126 sekundi zaostatka) i Luis Hamilton (1,318 sekundi).

U prvih 10 plasman su ostvarili još Lando Noris iz Meklarena, Pjer Gasli iz Alpine, Norisov timski kolega Oskar Pjastri, kao i Isak Hadžar iz Red Bula i Esteban Okon iz Hasa.

Treći slobodni trening na programu je sutra od 10.30, dok su kvalifikacije na programu od 14.00.

Trka za Veliku nagradu Azerbejdžana vozi se u subotu od 13.00.

Trkački vikend je pomeren za jedan dan, pošto se u Azerbejdžanu u nedelju, 27. septembra obeležava Dan sećanja, posvećen vojnicima koji su poginuli u sukobima u Nagorno-Karabahu 2020. godine.

(Beta)