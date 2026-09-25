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Slovenac je istakao da njegova ekipa zna koliko je rival jak, ali i šta mora da uradi kako bi mu parirala.

1/4 Vidi galeriju NIKOLA GRBIĆ ELIMINISAO HRABRU SRBIJU: Odbojkaši namučili strašnu Poljsku, ali ipak položili oružje pred najboljim timom sveta! Foto: CEV

"Pa, čeka ih jedna ekipa koja neće da odustaje. Oni će sigurno napraviti puno dobrih stvari, videli smo to i protiv Nemačke. Leon je, mislim, imao nekih 85 odsto u napadu, ono, samo da kažeš – bravo. Međutim, biće važno da pokupimo one lagane lopte, možda neke kuvane i one koje možemo da odbranimo i da probamo da ih pretvorimo u poen. To će biti najbitnije, kao i da ih malo odvojimo od mreže", rekao je Možič.

Slovenački reprezentativac istakao je i šta očekuje od svog tima na prijemu servisa.

"Treba da budemo mirni i strpljivi i dobri na prijemu. Imamo najboljeg libera Evropskog prvenstva, pa se nadam da će odigrati još bolje, zato što može i tu je sa nama. Biće bitan servis-prijem i da zaustavimo ove lopte koje možemo",

Utakmica Slovenija - Poljska na programu je u petak od 17 časova.

Podsetimo na klupi Poljske sedi proslavljeni srpski odbojkaš Nikola Grbić.