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Konačno! Posle višegodišnjeg odlaganja, izbegavanja i prozivki, dvojica najboljih britanskih boksera teškaša Tajson Fjuri i Entoni Džošua, zakazali su borbu.

Dvojica Britanaca će ukrstiti rukavice 11. decembra na stadionu "Milenijum" u Kardifu, glavnom gradu Velsa.

1/10 Vidi galeriju Tajson Fjuri i Entoni Džošua Foto: Bradley Collyer / PA Images / Profimedia / Dan Harbut / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

I zbog toga je ovaj meč dobio prefiks "spektakl milenijuma".

Nacionalni stadion u Velsu može da primi 78.000 gledalaca za boks meča i nema apsolutno nikakve dileme da će se tražiti karta više.

Fjuri i Džošua su 15 godina "jurili" jedan drugoga za meč. Fjuri je u više navrata na društvenim mrežama optuživao Džošuu za odlaganje, čak i pre nego što je ušao u trilogiju protiv Aleksandra Usika.

Mesto borbe je bilo takođe jedan od kamena spoticanja, pa je Kardif izabran kao kompromis.

Još uvek se ne zna tačan sat početka meča, ali je poznato da će ona biti prenošena na globalnom Netfliksu.