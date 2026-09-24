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Dosadašnji svetski rekord iznosio je 2:05,48 minuta, a postavio ga je Kvin Haijang iz Kine na Svetskom prvenstvu u plivanju 2023. godine u Fukuoki.

Denis Petrašov iz Kirgistana zauzeo je drugo mesto na Azijskim igrama sa vremenom od 2:08,67 minuta, dok je bronzu osvojio takmičar iz Južne Koreje Čo Sungđe vremenom od 2:08,76 minuta.

(Beta)

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