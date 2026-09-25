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U današnjem 8.kolu naša ženska reprezentacija savladala je selekciju Belorusije rezultatom 2,5:1,5.

Na prvoj tabli odlicna Teodora Injac je krupnim koracima grabila ka jos jednoj pobedi. Međutim , dolazi do neocekivanog preokreta u cajtnotu i ona gubi prvu partiju na turniru.

Na drugoj tabli Alina Bivol sigurnom igrom uplovljava u mirnu luku i remizira u objektivno jednakoj poziciji bez sanse da se igra na pobedu. Sofija Pogorelskih zaista briljantnom igrom dolazi do svoje druge uzastopne pobede i to crnim figurama. Na kraju Elif u poziciji sa puno preokreta pronalazi način da efektno pobedi zarobljavajući protivnickog skakaca.

Muška reprezentacija se u osmom kolu sastala sa glavnim favoritom olimpijade, reprezentacijom Amerike. Krajni rezultat i poraz rezultatom 3,5:0,5 ne prikazuje realan ishod meča.

1/8 Vidi galeriju Šahovska olimpijada u Uzbekistanu Foto: Elena Stojanović

Nakon dva i po sata meca reprezentacija Srbije stajala je sjajno i ocekivala se pobeda. Indjic je imao jasnu prednost, ali nije uspeo da pronadje najbolji nastavak, u zelji da ostvari pobedu odbio je ponavljanje poteza i upao u probleme.

Na prvoj tabli protiv drugog igraca na svetu Carune, Sarana je sjajno odigrao otvaranje i stigao do prednosti. U komplikovanoj sredisnjici pravi nekoliko propusta i gubi partiju. Predke je crnima bez problema odrzao protiv legendarnog Aronjana. Na cetvrtoj tabli, Ivic je konstantno imao blagu inicijativu, ali verovatno u zelji da ostvari pobedu, pravi propuste i ulazi u tesku zavrsnicu, koju nije uspeo da odrzi.

Do kraja Olimpijade ostalo je još 3 kola,što je prilika za obe naše selekcije da dodatno poprave svoj plasman.