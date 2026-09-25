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Lindzi Von, jedna od najboljih skijašica svih vremena, zimus na Olimpijskim igrama u Milanu, doživela je tešku povredu noge, zbog koje je bila u smrtnoj opasnosti, a čak joj je pretila i amputacija.

Međutim, Lindzi Von je uspela da se oporavi, a ako je suditi po fotografijama na društvenim mrežama i zaljubi.

Lindzi Von na letovanju sa dečkom Foto: Printskrin/Instagram

Francuz mlad i lep

Izabranik srca Lindzi Von je njen kolega, takođe skijaš Francuz Matje Bale, koji je čak 12 godina mlađi od nje. Ljubavna veza između dvoje skučara privukla je veliku pažnju medija.

Iako su se godinama poznavali sa skijaških staza i takmičenja Svetskog kupa, njihova romansa se rasplamsala tokom leta, iako su simpatije jedno prema drugom pokazivali još od 2023. Spojila ih je zajednička strast prema brzini i spustu. Matje Bale je specijalista za brze discipline (spust i super-dži) i dugogodišnji član francuske reprezentacije, pa su brzo pronašli zajednički jezik.

1/13 Vidi galeriju Lindzi Von Foto: Printskrin/Instagram

Uživali na letovanju

Par je svoju vezu objavio na društvenim mrežama, a Lindzi je na društvenim mrežama istakla zajedničke fotografije sa letovanja. Između njih postoji razlika od 12 godina (Lindzi je rođena 1984, a Matje 1996. godine), ali čini se da se ta razlika uopšte ne oseća jer ih spajaju isti životni stil, mentalitet i ljubav prema sportu.

Lindzi Von je pre ove veze imala vrlo medijski eksponirane ljubavne izbore. Bila je u vezi sa golferom i ženskarošom Tajgerom Vudsom i NHL zvezdom Pi-Kijem Subanom, za kojeg je bila i verena.

Lindzi Von iz dana kad je bila u vezi sa Pi Kijem Subanom Foto: Profimedia

Udala se, pa zadržala prezime

Zanimljivo, Lindzi Von se udala za američkog skijaša Tomasa Vona 2007. godine i zadržala njegovo prezime po razvodu, ne vrativši svoje devojačko Kildou. Imala je 22 godine kada je stupila u brak. Tomas je preuzeo ulogu njenog trenera, menadžera i glavnog logističara, vodeći računa o svim detaljima njene karijere na početku njene dominacije Svetskim kupom. Njen otac se u to vreme oštro protivio tom braku zbog razlike u godinama, jer je Tomas od Lindzi bio stariji devet godina, što je dovelo do višegodišnjeg prekida komunikacije između Lindzi i njenog oca. Razveli su se 2013. godine.

Tajger Vuds i Lindzi Von započeli su vezu krajem 2012. godine, a zvanično je potvrdili u martu 2013. Ovo je bila jedna od najpraćenijih sportsko-medijskih veza u istoriji. Spojile su ih povrede i procesi oporavka u kojima su pružali podršku jedno drugom. Lindzi je često viđana u publici na golf turnirima sa Tajgerovom decom. Razišli su se u maju 2015. godine. Kao zvanični razlog naveli su pretrpane rasporede i život na putu, a Lindzi je kasnije izjavila da je pritisak paparaca i medija tokom te veze bio nepodnošljiv.

Lindzi Von i Tajger Vuds iz vremena kad su bili zajedno Foto: DAVID CANNON / Getty images / Profimedia

Posle golfera Vudsa izbor bio hokejaš

Godine 2018. Lindzi Von počela je da se zabavlja sa NHL zvezdom i jednim od najpopularnijih hokejaša u Americi Pi-Kijem Subanom. Ubrzo su postali omiljeni par na crvenim tepisima zbog svoje energije, osmeha i modnih izdanja. Suban je verio Lindzi u avgustu 2019. godine. Zanimljivo je da je u decembru iste godine Lindzi zaprosila njega i poklonila mu prsten, izjavivši da i muškarci zaslužuju da budu zaprošeni. Iako su planirali venčanje, pandemija ga je odložila, a u decembru 2020. objavili su da se razilaze i da ostaju dobri prijatelji.

U pauzi između veze sa Vudsom i Subanom, Lindzi je imala avanturu sa Kenanom Smitom, bivšim pomoćnim trenerom u NFL timu Los Anđeles Rems. Bili su u vezi od kraja 2016. do novembra 2017. godine. Za razliku od veze sa Vudsom, ovaj odnos su držali znatno dalje od očiju javnosti, a rastali su se prijateljski kada se Lindzi intenzivno pripremala za Zimske olimpijske igre 2018.

Lindzi Von na reviji u Njujorku Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia

Zaljubljive prirode

Dijego Osorio bio je poslednja ljubav Lindzi Von, pre nego što će stupiti u vezu sa Matjeom Baleom. Dijego Osorio je osnivač brenda vrhunske tekile "Lobos 1707" i glumac. Bili su zajedno tokom 2021. i 2022. godine. Upoznali su se preko zajedničkih prijatelja u Njujorku i viđani su zajedno na letovanjima i modnim revijama, pre nego što je ta veza tiho okončana pre njenog ulaska u vezu sa skijašem Matjeom Baleom.

Za razliku od nabrojanih veza, odnos sa Matjeom Baleom znatno je mirniji, prirodniji i više usmeren na sportski svet iz kog oboje potiču, što su navijači i ljubitelji skijanja izuzetno pozitivno prihvatili.