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Rasel je do pol pozicije u Bakuu došao u vremenu od 1:42,526 minuta, a u prvom startnom redu naći će se i vozač Ferarija Šarl Lekler, koji je zaostao 0,837 sekundi.

Treće mesto na startu sutrašnje trke zauzeće Oskar Pjastri iz Meklarena, koji je za Raselom zaostao 0,838 sekundi, dok će četvrto mesto zauzeti Isak Hadžar iz Red Bula sa 0,974 sekundi zaostatka.

Među prvih 10 plasirani su još Lando Noris iz Meklarena, Luis Hamilton iz Ferarija, Pjer Gasli iz Alpine, Maks Verstapen iz Red Bula, Karlos Sainc iz Vilijamsa, kao i Gaslijev timski kolega Franko Kolapinto.

Vodeći u generalnom plasmanu Formule 1, vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli, zauzeo je 16. mesto u kvalifikacijama, nakon što je u prvom delu udario u zid, nakon čega se više nije vraćao na stazu.

Trka za Veliku nagradu Azerbejdžana na programu je u subotu od 13.00.

(Beta)