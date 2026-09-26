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Očekuje se da će na trci nastupiti oko 3.000 učesnica, koje će od 10 časova trčati ili hodati stazom oko Savskog jezera, dugom 7,7 kilometara.

"Ženska trka ima posebno mesto u kalendaru Beogradskog maratona. Ona je pre svega namenjena rekreativkama: ženama koje već trče, onima koje tek počinju, ali i onima kojima će tih 7,7 kilometara biti podsticaj da naprave prvi korak ka redovnoj fizičkoj aktivnosti. Ovde rezultat nije najvažniji. Cilj je da što više žena doživi radost kretanja i pronađe motiv da nastavi sa zdravijim navikama i posle trke", navodi se u saopštenju organizatora.

Za sve učesnice obezbeđene su majice i medalje u cilju, dok će čip u svakom startnom broju omogućiti merenje vremena, onlajn rezultate i diplome.

Kako bi se obezbedilo da bude što manje gužve na stazi, takmičarke će startovati u grupama na svakih pet minuta, a po završetku trke planiran je zabavni program.

Prijave za učešće u Ženskoj trci su i dalje otvorene i vrše se preko zvaničnog sajta Beogradskog maratona, a pokrovitelj manifestacije su Grad Beograd i JP Ada Ciganlija.

(Beta)