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Krnač, članica ISD Strelac iz Novog Sada, do finala je stigla kao treća u kvalifikacijama, da bi u završnici preokretom slavila pogodivši 227,3 kruga.

Srebro je osvojila nezavisna takmičarka Valerija Kladovkova, koja je zaostala 0,8 krugova za pobednicom, dok je bronza pripala predstavnici Hrvatske Lani Skeledžiji.

Od srpskih strelaca u finalu Evropskog prvenstva učestvovali su Filip Kostić (peto mesto u gađanju puškom) i Nevena Dragojević (osma u gađanju pištoljem).

Na Evropskom prvenstvu u Novom Sadu učestvovali su takmičari iz 10 država.

(Beta)

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