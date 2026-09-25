Slušaj vest

Srpska bokserska šampionka Sara Ćirković osvojila je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u kategoriji do 54 kilograma i još jednom potvrdila da pripada samom vrhu evropskog boksa!

Aktuelna evropska šampionka nastavila je svoj impresivan niz i do novog zlata stigla posle izuzetno zahtevnog turnira. Na putu do finala Ćirković je u četvrtfinalu savladala reprezentativku Turske Buse Naz Čakiroglu, olimpijsku i evropsku šampionku, u spektakularnom duelu koji je s pravom poneo epitet "finale pre finala". Sara je slavila rezultatom 3:2 i pokazala šampionski karakter u jednom od najtežih mečeva na turniru.

U velikom finalu čekala ju je predstavnica Finske Pihle Kaivo Oje. Sara je još jednom pružila maestralnu partiju, pokazala kvalitet, borbenost i sigurnost, i stigla do novog evropskog zlata.

00:24
Sara Ćirković ponovo na krovu Evrope Izvor: Kurir sport

Posle evropske titule osvojene pred domaćom publikom u Beogradu 2024. godine, Sara Ćirković sada je svoju kolekciju obogatila još jednim najsjajnijim odličjem.

Srbija ima novu-stariju evropsku šampionku – Sara Ćirković je ponovo na vrhu Evrope!

Ne propustiteOstali sportoviGIGANT KOJEG JE MUSOLINI PRETVORIO U ORUŽJE: Mafija mu nameštala mečeve - milioni, titule i slava mu nisu spasli život
Prisko Karnera, Primo Karnera
Ostali sportoviSPEKTAKL U NOVOM PAZARU! Bosanac dolazi po WBC titulu: Obećavam borbu visokog kvaliteta
Ahmed Krnjić
Ostali sportoviSAGRADIO PALATU OD 100 SOBA - A ONDA JE ONA POSTALA NOĆNA MORA: Sunovrat kralja teške kategorije - ostao bez carstva i završio na prosjačkom štapu
Evander Holifild
Ostali sportoviBIO JE NEPOBEĐENI NOKAUTER, A POSLEDNJI UDARAC JE ZADAO SAM SEBI POSLE MONSTRUOZNOG UBISTVA: Njegove pesnice su plašile svet, a pravi demon bio je u njemu
Edvin Valero
Ostali sportoviSVETSKI ŠAMPION, MILJENIK ŽENA I DŽET-SETA, A ONDA I UBICA: Slavio sa Alenom Delonom i jugoslovenskim glumcima, a u naletu besa bacio ženu sa terase!
Karlos Monzon

01:50
Bokserski klub Crvena zvezda Izvor: Kurir