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Srpska bokserska šampionka Sara Ćirković osvojila je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u kategoriji do 54 kilograma i još jednom potvrdila da pripada samom vrhu evropskog boksa!

Aktuelna evropska šampionka nastavila je svoj impresivan niz i do novog zlata stigla posle izuzetno zahtevnog turnira. Na putu do finala Ćirković je u četvrtfinalu savladala reprezentativku Turske Buse Naz Čakiroglu, olimpijsku i evropsku šampionku, u spektakularnom duelu koji je s pravom poneo epitet "finale pre finala". Sara je slavila rezultatom 3:2 i pokazala šampionski karakter u jednom od najtežih mečeva na turniru.

U velikom finalu čekala ju je predstavnica Finske Pihle Kaivo Oje. Sara je još jednom pružila maestralnu partiju, pokazala kvalitet, borbenost i sigurnost, i stigla do novog evropskog zlata.

00:24 Sara Ćirković ponovo na krovu Evrope Izvor: Kurir sport

Posle evropske titule osvojene pred domaćom publikom u Beogradu 2024. godine, Sara Ćirković sada je svoju kolekciju obogatila još jednim najsjajnijim odličjem.

Srbija ima novu-stariju evropsku šampionku – Sara Ćirković je ponovo na vrhu Evrope!