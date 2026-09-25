- Ponosan sam što ispred Sportskog saveza Srbije mogu da vam poželim dobrodošlicu na Sajam sporta. U ovim izazovnim vremena sport je ono što nas ujedinjuje. Srbija je zemlja sporta i zemlja pobednika. Naši sportisti su pobedama i medaljama proneli slavu naše države širom sveta. Srbija ima sreću da je vode ljudi koji vole sport. Imaćemo najbolje stadione i dvorane u ovom regionu. Država koja ulaže u sport ulaže u ono najvažnije što ima, a to su njena deca i budućnost. Živela Srbija i živeo sport u Srbiji - rekao je između ostalog Štefanek.