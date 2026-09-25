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Program je počeo himnom "Bože pravde", posle čega se obratio predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek.

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Foto: SSS

- Ponosan sam što ispred Sportskog saveza Srbije mogu da vam poželim dobrodošlicu na Sajam sporta. U ovim izazovnim vremena sport je ono što nas ujedinjuje. Srbija je zemlja sporta i zemlja pobednika. Naši sportisti su pobedama i medaljama proneli slavu naše države širom sveta. Srbija ima sreću da je vode ljudi koji vole sport. Imaćemo najbolje stadione i dvorane u ovom regionu. Država koja ulaže u sport ulaže u ono najvažnije što ima, a to su njena deca i budućnost. Živela Srbija i živeo sport u Srbiji - rekao je između ostalog Štefanek.

Scečano otvoren Sajam sporta Foto: SSS

Državni sekretar u ministarstvu sporta Marko Kešelj rekao je da će najveći uspeh Sajma biti ako neko dete koje dođe na Sajam sporta kaže želim da treniram neki od brojnih sportova koji će biti promovisan u naredna tri dana.

Otvaranju Sajma prisustvovao je i predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević.

Ulaz na Sajam je besplatan za sve zainteresovane građane, a ljubitelje sporta očekuju prezentacije svih granskih saveza.

Radno vreme Sajma je danas do 19 časova, od 10 do 19 časova u subotu i od 10 do 15 časova u nedelju.

Kurir.rs

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