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Samba-Majela (25) dobila je prijavu zbog sumnje da nije ispunila obaveze u vezi sa prijavljivanjem mesta boravka, odnosno takozvanim "whereabouts" pravilima, koja omogućavaju nenajavljene doping kontrole.

AIU nije objavila detalje o propuštenim kontrolama, niti je saopšteno kada bi disciplinski postupak mogao da bude okončan.

Prema antidoping pravilima, sportisti su u obavezi da u globalnoj bazi podataka svakodnevno navedu period od jednog sata tokom kojeg moraju biti dostupni doping kontrolorima na prijavljenoj lokaciji.

Tri propuštene kontrole ili nepravilnosti u vezi sa dostupnošću tokom perioda od 12 meseci mogu da predstavljaju osnov za pokretanje disciplinskog postupka i privremenu suspenziju.

Eventualna zabrana nastupa mogla bi da ugrozi učešće Samba-Majele na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine.

Francuskinja je u Parizu osvojila srebrnu medalju na 100 metara s preponama, iza Amerikanke Masai Rasel, a to je bilo jedino odličje francuske atletike na tim Igrama. Samba-Majela je 2024. godine postala i evropska šampionka, dok je dve godine ranije osvojila zlato na Svetskom dvoranskom prvenstvu na 60 metara s preponama.

(Beta)