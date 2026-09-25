Slušaj vest

Četvorostruki svetski šampion delovao je kao jedan od glavnih kandidata za pol poziciju, ali je u odlučujućoj Q3 sesiji imao problema sa baterijom, dok je incident Landa Norisa dodatno uticao na njegov poslednji brzi krug.

"Žute zastave su bile poslednje što se dogodilo. Tokom čitavih kvalifikacija jednostavno sam imao problem sa maksimalnom brzinom. Gubio sam oko pola sekunde po krugu samo na pravcu, čak i u poređenju sa timskim kolegom. Motor jednostavno nije radio kako treba i to je bio prvi problem", rekao je Verstapen za Skaj Sports.

Holanđanin je potom objasnio i problem koji je imao u Q3.

"U mom prvom brzom krugu baterija nije počela da se puni, pa sam na početku imao samo polovinu raspoložive energije i morao sam da prekinem krug. Zbog toga su se i gume ohladile, jer nisam imao dovoljno snage", naveo je Verstapen.

On je dodao da se problemi nastavili i u poslednjem pokušaju.

"Sve se to prenelo na poslednji krug. Počeo sam ga bez maksimalne brzine, imao sam žute zastave, gume nisu bile dovoljno zagrejane i tako sam se našao na osmom mestu", rekao je vozač Red Bula.

Verstapen nije želeo da prognozira plasman u trci.

"Nemam pojma. Tokom celog vikenda bili smo u veoma dobroj poziciji, a onda smo imali katastrofalne kvalifikacije zbog brojnih problema. Videćemo sutra šta možemo da uradimo", zaključio je Verstapen.

Pol poziciju osvojio je Džordž Rasel u Mercedesu.

Trka za Veliku nagradu Azerbejdžana na programu je u subotu od 13.00.

(Beta)