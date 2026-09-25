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Sedmostruki svetski šampion posebno je kritikovao odluku Ferarija da u Q3 ne izađe ranije na stazu, već da odradi samo jednu seriju krugova pred sam kraj završne sesije. Mercedes, Meklaren i Maks Verstapen iz Red Bula odlučili su se za drugačiji pristup.

"Bilo je prilično loše kvalifikaciono izdanje, ponovo. Nije da nisam pokušavao. Q1 je bio prilično dobar, u Q2 smo imali nešto više problema, a onda su u Q3 promenili plan", rekao je Hamilton, a preneo Skaj Sport.

Britanac je objasnio da mu je takva odluka otežala borbu za bolji plasman, jer u poslednjem brzom krugu nije imao bolid ispred sebe koji bi mu omogućio takozvani "tow", odnosno zavetrinu na dugim pravcima u Bakuu.

"Umesto da imamo dva izlaska, na kraju smo čekali. Pošto sam bio ispred Šarla, nisam imao nikoga ispred sebe od koga bih mogao da dobijem zavetrinu, a to samo po sebi vredi prilično mnogo", naveo je Hamilton.

On je dodao da Ferari trenutno nema dovoljno brzine na pravcima u odnosu na Mercedes.

"U svakom slučaju, nismo mogli da se borimo sa Mercedesom. Oni su jednostavno mnogo brži od nas na pravcima. Uradili su odličan posao", rekao je Hamilton.

Šarl Lekler, Hamiltonov timski kolega, zauzeo je drugo mesto i startovaće iz prvog reda, iza vozača Mercedesa Džordža Rasela, koji je osvojio pol poziciju.

Hamilton je istakao da ga u trci očekuje težak zadatak.

"Mislim da će sutra biti teško preticati Mercedes. Biće teško pratiti Mercedesov motor na pravcu, ali daću sve od sebe", zaključio je Britanac.

Šef Ferarija Frederik Vaser rekao je da su promene u podešavanjima bolida i pristupu kvalifikacijama donele dobre rezultate, ali je naveo da je Hamiltonu bilo teško da obezbedi zavetrinu zbog različitih planova izlaska na stazu.

Trka za Veliku nagradu Azerbejdžana na programu je u subotu od 13.00.

(Beta)