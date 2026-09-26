SPEKTAKL NA ADI CIGANLIJI: Tri hiljade žena na startu 19. Ženske trke !
Očekuje se oko tri hiljade učesnica svih generacija, koje će od 10 časova trčati ili hodati čuvenom stazom oko Savskog jezera, dugom 7,7 kilometara.
Ženska trka ima posebno mesto u kalendaru Beogradskog maratona. Ona je pre svega namenjena rekreativkama: ženama koje već trče, onima koje tek počinju, ali i onima kojima će tih 7,7 kilometara biti podsticaj da naprave prvi korak ka redovnoj fizičkoj aktivnosti. Ovde rezultat nije najvažniji. Cilj je da što više žena doživi radost kretanja i pronađe motiv da nastavi sa zdravijim navikama i posle trke.
Iako je njen karakter rekreativan, učesnice će imati kompletan trkački doživljaj. Za sve su obezbeđene majice i medalje na cilju, dok će čip u svakom startnom broju omogućiti merenje vremena, onlajn rezultate i diplome. Organizatori su pripremili i dodatne poklone sponzora i partnera.
Radi prijatnijeg trčanja i manje gužve na stazi, učesnice će startovati u talasima na svakih pet minuta. Po završetku trke planiran je zabavni program.
Prijave za učešće u Ženskoj trci su i dalje otvorene, vrše se preko zvaničnog sajta Beogradskog maratona, a pokrovitelji čitave manifestacije su Grad Beograd i JP Ada Ciganlija.