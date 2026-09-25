Poljska, pod vođstvom Nikole Grbića, ubedljivo je pobedila Sloveniju i plasirala se u finale Evropskog prvenstva.
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NIKOLA GRBIĆ OSVETIO SRBIJU! Slovenija počišćena u polufinalu EP!
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Odbojkaši Poljske plasirali su se u finale Evropskog prvenstva, pošto su ubedljivo savladali Sloveniju sa 3:0 (25:23, 25:23, 25:18).
Izabranici srpskog stručnjaka Nikole Grbića odigrali su veoma siguran meč i u sva tri seta uspeli da slome otpor Slovenaca, koji su prethodno eliminisali Srbiju u osmini finala.
Nikola Grbić Foto: Federico Pestellini/DPPI/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marco Zac/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia
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Poljska je pokazala zašto je aktuelni evropski šampion, a za Grbića će ovo biti čak 10. medalja na 10. takmičenju otkako je selektor ove reprezentacije.
U finalu, koje je na programu u subotu od 21 čas, Poljska će igrati protiv boljeg iz duela Finska – Francuska.
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