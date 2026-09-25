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Ženska reprezentacija pretrpela je poraz od mozda favorizovane Francuske. Imali smo velike sanse u mecu ali je Teodora Injac na prvom stolu na sebi nesvojstven nacin previdela figuru i pretrpela poraz.

1/4 Vidi galeriju Foto galerija iz Samarkanda Foto: Šahovski Savez Srbije, Šahovski savez Srbije

Sofija Pogorelski igrala je odlicno drugi deo turnira i perfeknom igrom primorala protivnicu da obustavi otpor. Elif Mehmed je imala jednaku poziciju ali je protivnici mozda nepotrebno dozvolila da dodje do inicijative.

Na drugoj tabli je Alina Bivol dugo pokusavala da zakomplikuje poziciju da bi stekla uslove za igru na pobedu,međutim protivnica je sve pretnje otklonila i uplovila u spasonosnu luku.Rezultat 2,5:1,5 u korist reprezentacije Francuske. U 10.kolu dame će se sastati sa selekcijom Italije.

Nakon iscrpnog meca protiv Amerike, muska reperezentacija Srbije je za protivnika dobila uvek neugodnu reprezentaciju Svajcarske. Ostvarena je pobeda rezultatom 3-1. Nakon obostrano korektne igre na trecoj tabli, partija Predkea je zavrsena remijem. Vodjstvo Srbiji odlicnom igrom i lepom pobedom na prvoj tabli donosi Sarana. Prva drama je bila na drugoj tabli, gde je Indjic posle otvaranja zapao u probleme. Sjajnom odbranom, uspeva sa neutralise prednost protivnika, koji u drugoj vremenskoj kontroli pravi grubu gresku koju Indjic koristi i duplira prednost Srbiji. Ivic je na cetvrtoj tabli celu partiju imao malu prednost, ali nije uspeo da je materijalizuje celim poenom.

U predposlednjem kolu,Srbija igra protiv Litvanije. Pobeda u tom mecu otvara sanse za visok plasman.