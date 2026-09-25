Vaterpolisti Novog Beograda ostvarili su i drugu pobedu na startu regionalne Premijer lige, pošto su na gostovanju savladali Primorac sa 15:12 (4:1, 4:4, 4:3, 3:4).
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NOVI BEOGRAD NE STAJE: Nova pobeda i savršen start regionalne lige
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Najefikasniji u pobedničkom sastavu bio je Vasilije Martinović sa pet pogodaka, dok je Luka Bajić postigao četiri. U ekipi Primorca istakao se Marko Petković sa tri gola.
Novi Beograd u nedelju očekuje novo gostovanje.
U okviru trećeg kola regionalnog takmičenja, srpski tim će od 18 časova igrati protiv Budve.
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