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Najefikasniji u pobedničkom sastavu bio je Vasilije Martinović sa pet pogodaka, dok je Luka Bajić postigao četiri. U ekipi Primorca istakao se Marko Petković sa tri gola.

Novi Beograd u nedelju očekuje novo gostovanje.

U okviru trećeg kola regionalnog takmičenja, srpski tim će od 18 časova igrati protiv Budve.

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Sara Ćirković

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Sara Ćirković ponovo na krovu Evrope Izvor: Kurir sport