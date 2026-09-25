SRBIJA DOMINIRA U SOFIJI! Kristina odbranila zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu!
Srbija se radovala jednom zbog Sare Ćirković u Sofiji, a sada se zlatom okitila još jedna predstavnica Srbije u boksu. Ovoga puta je Kristina Kuluhova uspela da odbrani evropski tron na Evropskom prvenstvu u Sofiji.
Kristina Kuluhova je u kategoriji do 60 kilograma uspela da odbrani titulu osvojenu pre dve godine u Beogradu, kada se još jednom popela na tron Evrope. Da to nije slučajno, pokazala je i u glavnom gradu Bugarske s novom zlatnom medaljom.
Kuluhova je u finalu slavila protiv Štelin Gorsi i to podeljenom odlukom sudija, čime je odbranila najsjajnije odličje osvojeno 2024. godine u glavnom gradu Srbije.
Bio je ovo njihov međusobni okršaj i druga pobeda Kuluhove, koja je prethodno savladala Francuskinju na Mediteranskim igrama podeljenom odlukom.
Za razliku od njihovog prvog meča, u Sofiji nije bilo neizvesnosti - Kuluhova je tokom čitave borbe bila konkretnija i uspevala je da naruši protivnicu. Odluka sudija nije bila baš jednoglasna, ali je Francuskinja imala dobru drugu rundu.
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