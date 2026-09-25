Slušaj vest

Srbija se radovala jednom zbog Sare Ćirković u Sofiji, a sada se zlatom okitila još jedna predstavnica Srbije u boksu. Ovoga puta je Kristina Kuluhova uspela da odbrani evropski tron na Evropskom prvenstvu u Sofiji.

Kristina Kuluhova je u kategoriji do 60 kilograma uspela da odbrani titulu osvojenu pre dve godine u Beogradu, kada se još jednom popela na tron Evrope. Da to nije slučajno, pokazala je i u glavnom gradu Bugarske s novom zlatnom medaljom.

Kristina Kuluhova - bokserka Foto: BSS, Dušan Milenković

Kuluhova je u finalu slavila protiv Štelin Gorsi i to podeljenom odlukom sudija, čime je odbranila najsjajnije odličje osvojeno 2024. godine u glavnom gradu Srbije.

Bio je ovo njihov međusobni okršaj i druga pobeda Kuluhove, koja je prethodno savladala Francuskinju na Mediteranskim igrama podeljenom odlukom.

Za razliku od njihovog prvog meča, u Sofiji nije bilo neizvesnosti - Kuluhova je tokom čitave borbe bila konkretnija i uspevala je da naruši protivnicu. Odluka sudija nije bila baš jednoglasna, ali je Francuskinja imala dobru drugu rundu.

Ne propustiteOstali sportoviNOVI BEOGRAD NE STAJE: Nova pobeda i savršen start regionalne lige
VKNBG - Radnicki 250526_022.jpg
TenisLJUBAV POD REFLEKTORIMA: Sinerova devojka otkrila kako izgleda život sa teniskim asom
Laila Hasanović i Janik Siner
FudbalIZAZOVNA EMINA PONOVO "ZAPALILA INTERNET": Bosanska advokatica na provokativan način požela sreću fudbalerima
emina.png
EvroligaPARTIZAN - OLIMPIJA MILANO! Crno-beli otvaraju Evroligu, spektakl u Beogradskoj areni!
2f119a9d-0882-4703-b664-4e846883aa27.jpeg

BONUS VIDEO:

00:13
Novak viče na svoj boks Izvor: Arena 1 Premium