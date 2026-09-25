Slušaj vest

Vaterpolisti Radničkog pobedili su na svom bazenu u Kragujevcu Šabac 19:10 (3:5, 7:3, 4:2, 5:0) u drugom kolu regionalne lige.

Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bio je Strahinja Rašović sa pet pogodaka.

Andrija Prlainović postigao je četiri, a Nikola Jakšić tri gola. U ekipi Šapca najviše se istakao Rodoljub Gajić sa četiri pogotka.

Kragujevčani će već u subotu od 20 časova ponovo igrati pred svojim navijačima, kada će ugostiti Valis iz Valjeva.

Ne propustiteOstali sportoviKRAGUJEVČANI DRUGI U SLOVAČKOJ: Vaterpolisti Radničkog učestvovali na memorijalnom turniru Ladislav Botlik
vaterpolo-crvena-zvezda-radnicki.jpg
Ostali sportoviEVROKUP: Radnički na gostovanju pobedio Barselonu u prvom meču osmine finala
profimedia0834539217.jpg
Ostali sportoviKRAGUJEVČANI SILNI U PODGORICI: Vaterpolisti Radničkog ubedljivi protiv Budućnosti
vaterpolo-crvena-zvezda-radnicki.jpg
Ostali sportoviKRAGUJEVČANI POTOPLJENI U SVOM BAZENU: Vaterpolisti Radničkog poraženi od Olimpijakosa u LŠ
vaterpolo-crvena-zvezda-radnicki.jpg

00:24
Sara Ćirković ponovo na krovu Evrope Izvor: Kurir sport