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Četiri medalje, dve evropske titule, jedno srebro i jedna bronza – bilans je koji najbolje govori o snazi, kvalitetu i karakteru srpskog boksa na seniorskom Evropskom prvenstvu u Sofiji.

Sara Ćirković, Kristina Kuluhova i Rastko Simić danas su ispisali nove stranice istorije srpskog boksa, dok je Milena Matović velikom borbom stigla do bronzanog odličja. Tri finala – dve pobede – dva zlata i dva puta intonirana himna Srbije u čast naših šampionki!

Foto: Bokseriski savez Srbije

SARA ĆIRKOVIĆ – PONOVO NA KROVU EVROPE!

Sara Ćirković je evropska šampionka u kategoriji do 54 kilograma!

Srpska bokserska šampionka još jednom je potvrdila da pripada samom vrhu evropskog boksa. Do novog zlata stigla je kroz izuzetno težak i zahtevan turnir, pokazujući iz runde u rundu zbog čega je šampionka.

U četvrtfinalu Ćirković je priredila jedan od najuzbudljivijih duela prvenstva. U spektakularnom okršaju savladala je reprezentativku Turske Buse Naz Čakiroglu, olimpijsku i evropsku šampionku, rezultatom 3:2. Bio je to meč koji je s pravom poneo epitet „finale pre finala“, u polufinalu ruskinju Anastasiju Kol.

A kada je bilo najvažnije – Sara je ponovo bila najbolja.

U velikom finalu protiv predstavnice Finske Pihle Kaivo Oje, Ćirković je još jednom pokazala kvalitet, sigurnost, borbenost i šampionski karakter i stigla do novog evropskog zlata.

Nakon titule osvojene pred domaćom publikom u Beogradu 2024. godine, Sara je svojoj kolekciji dodala još jedno najsjajnije odličje.

Evropa ponovo ima istu šampionku – Sara Ćirković je ponovo na vrhu!

KRISTINA KULUHOVA – EVROPSKO ZLATO OSTAJE U SRBIJI!

Kristina Kuluhova je prvakinja Evrope u kategoriji do 60 kilograma!

Srpska reprezentativka još jednom je pokazala zbog čega pripada evropskom bokserskom vrhu. Od prvog zvona nametnula je svoj ritam, bila precizna, brza i sigurna i sjajnim nastupima stigla do najvrednijeg odličja.

U polufinalu je savladala Donjetu Sadiku, a u velikom finalu reprezentativku Francuske Stelin Grosi.

Kuluhova je tako odbranila evropsku titulu osvojenu u Beogradu 2024. godine i još jednom potvrdila kontinuitet vrhunskih rezultata.

Novo evropsko zlato je u rukama Kristine Kuluhove – titula ostaje u Srbiji!

RASTKO SIMIĆ – VICEŠAMPION EVROPE!

Rastko Simić je evropski vicešampion u kategoriji do 80 kilograma!

Srpski reprezentativac napravio je veliki rezultat i osvojio srebrnu medalju i naslov vicešampiona Starog kontinenta.

Posle sjajne polufinalne pobede nad predstavnikom Ukrajine Iljuševim Pavlovom, Simić je u velikom finalu pružio veliki otpor Čiravu Ašalajevu iz Rusije, ali je zaustavljen na korak od titule.

Do srebra Simić je stigao velikom borbenošću, karakterom i kvalitetom, ostavljajući srce u ringu i na najbolji mogući način predstavljajući Srbiju na evropskoj sceni. Ovo je Simiću druga evropska medalja, prethodnu srebrnu osvojio je 2024. u Beogradu.

Rastko Simić je prvak Evrope! Srbija ima novog evropskog šampiona!

MILENA MATOVIĆ – BRONZA ZA VELIKU BORBU

Srbija će iz Sofije poneti i bronzanu medalju, koju je osvojila sjajna Milena Matović u kategoriji do 70 kilograma.

Matović je u polufinalu, posle velike i teške borbe, zaustavljena od predstavnice Engleske Šantele Rid.

Milena je tako osvojila drugu evropsku medalju u karijeri. Prvo odličje na prvenstvima Evrope osvojila je pre dve godine u Beogradu, takođe bronzu.

Bronza je nagrada za ogroman trud, borbenost i kvalitet koji je pokazala tokom celog prvenstva.

Seniorsko Evropsko prvenstvo u Sofiji završavamo sa četiri medalje – dve zlatne, jednom srebrnom i jednom bronzanom. Sara Ćirković. Kristina Kuluhova. Rastko Simić. Milena Matović.

Četiri imena. Četiri medalje. Dve evropske titule.

Od prvog zvona do poslednjeg gonga, od prve runde do borbe za evropsku krunu – naši reprezentativci pokazali su snagu, hrabrost, karakter, borbenost i majstorstvo.

EVROPA JE VIDELA – SRBIJA IMA ŠAMPIONE!