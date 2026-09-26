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Da je sve spremno potvrđuje i današnje merenje koje je održano u ovom gradu, a koje su prošli svi borci!

Ovo će biti prvi put da Balkan Boxing ima svoju reviju u Novom Pazaru, a glavna borba večeri donosi nam i borbu za WBC International Silver pojas u teškoj kategoriji. Za njega će se boriti sjajni "Bosanski Čelik", Ahmed Krnjić i nemački bokser Ali Kijdin.

Obojica su danas prošla vagu, pa je tako Ahmed Krnjić imao 121,1 kilogram, a njegov rival iz Nemačke je merio 105,9 kilograma dan pred borbe.

Sunaslovna borba je ona između jednog od najboljih srpskih boksera, Jovana Nikolića i Ukrajinca, Nazara Volovika u srednjoj kategoriji. Interesantno je da su ovde i jedan i drugi merili identičnu kilažu od 74,7 kilograma.

Super-srednja kategorija nam donosi okršaj domaćeg borca iz Novog Pazara, Hamze Rašljanina, kojem će protivnik biti Danilo Jović. Hamza je na vagi danas stajao 74,9 kilograma, dok je sa druge strane Jović ostao na 900 grama manje i imao je tačno 74 kilograma. Ovde je tenzija bila na maksimumu što se videlo i po oštrim pogledima.

Ono što mnogi čekaju je i novi okršaj Benjamina Poturka, koji se vraća u ring prvi put nakon Balkan Boxinga u Sarajevu. Njemu će protivnik biti Goran Kožul, koji dolazi iz Hrvatske, a njih dvojica se bore u okviru kruzer kategorije.

Poturak je za nijansu teži od Kozula, pa je tako na vagi stajao 90,6 kilograma, naspram svog rivala koji je imao 89,7 kilograma.

Marko Marić traži povratak na pobednički kolosek na Balkan Boxingu 12 u Novom Pazaru nakon poraza u poslednjoj borbi. Njegov protivnik u supervelter kategoriji je Nikola Ivković, a obojica su takođe bez problema "očistila" merenje. Marić je danas merio 70,8 kilograma, dok je Ivković bio na 68,3.

Još jedan domaći bokser, Džejlan Toskić će sigurno podići publiku na noge u svojoj borbi u okviru poluteške kategorije, gde će mu rival biti Miloš Mihajlović. Zanimljivo je da njih dvojica imaju sličnu kilažu kao protivnici u prethodnoj borbi, jer Novopazarac ima 69,9 kilograma, dok je Mihajlović na 71,9 kilograma. Ovde je suočavanje bilo na ivici incidenta, jer su se borci dodirivali glavama i morali su da ih razdvajaju.

Za kraj, tu je i borba Dejana Dašića i Vuka Vukajlovića, koja će otvoriti program na Balkan Boxingu 12. Njih dvojica se sastaju u okviru poluteške kategorije, pri čemu je Dašić stao na 80,1 kilograma, dok je Vukajlović merio 79,6.

Popreki pogledi i sučeljavanje tokom današnjeg dana garantuju nam i dosta vatre u subotu uveče u novopazarskom "Pendiku", gde je ulaz u potpunosti slobodan i svako može da dođe i gleda najbolji boks u regionu.

Ako ste sprečeni da budete u Novom Pazaru, obezbeđen je i TV prenos na kanalima TV Arena Fight, dok će i gledaoci u Ruskoj Federaciji moći da prate događaj na platformi RuTube.

FIGHT CARD - BALKAN BOXING 12

Ahmed Krnjić (121,1) - Ali Kijdin (105,9) (glavna borba za WBC International Silver pojas, teška kategorija)

Jovan Nikolić (74,7) - Nazar Volovjuk (74,7) (sunaslovna borba, srednja kategorija)

Hamza Rašljanin (74,9) - Danilo Jović (74,0) (srednja kategorija)

Benjamin Poturak (90,6) - Goran Kozul (89,7) (kruzer kategorija)

Marko Marić (70,8) - Nikola Ivković (68,3) (super velter kategorija)

Džejlan Toskić (69,9) - Miloš Mihajlović (71,9) (super velter kategorija)

Dejan Dašić (80,1) - Vuk Vukajlović (79,6) (laka teška kategorija)

Bonus video: