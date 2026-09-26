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U kategoriji do 91 kilograma, član Kluba borilačkih sportova Novi Pazar je na oproštaju od juniorske konkurencije stigao do najsjajnijeg odličja u disciplini lou-kik.

Dupljak je u finalu odlukom sudija 3:0 savladao juniora Turske Huseina Emira Četinera.

Novopazarac je prošle godine u Lidu di Jezolu postao juniorski prvak Evrope u lou-kik do 91 kilograma, a godinu ranije u Budimpešti je uzeo svetsko zlato u uzrastu mlađih juniora lakših od 81 kilograma.

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