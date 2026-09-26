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Srbija je u ukupnom plasmanu zauzela četvrto mesto među svim zemljama učesnicama.

Evropsko prvenstvo, održano od 16. do 25. septembra u Sofiji, okupilo je više od 400 boksera i bokserki iz 42 evropske federacije.

Do evropskih titula stigle su Sara Ćirković i Kristina Kuluhova, dok su Rastko Simić i Milena Matović takođe stigli do medalja i upotpunili uspešan nastup srpske selekcije.

Foto: SBS

Četiri medalje predstavljaju rezultat nastupa desetoro srpskih reprezentativaca – četiri boksera i šest bokserki.

U ženskoj konkurenciji Srbiju su predstavljale Nikolina Džida u kategoriji do 51 kilograma, Sara Ćirković do 54 kg, Jelena Zekić do 57 kg, Kristina Kuluhova do 60 kg, Anastasija Lukajić do 65 kg i Milena Matović do 70 kg.

Žensku selekciju predvodio je selektor Mirko Ždralo, uz trenere Pedra Granadu Ransela i Alena Bičenova.

Foto: SBS

U muškoj konkurenciji Srbiju su predstavljali Artur Ngapetijan do 55 kg, Filip Džida do 70 kg, Almir Memić do 75 kg i Rastko Simić do 80 kg. Mušku selekciju predvodio je selektor Milan Piperski, uz trenere Jevgenija Micova i Milisava Vuka Simića.

Srpski reprezentativci su tokom šampionata pokazali borbenost i kvalitet, od prvog zvona do poslednjeg gonga, ostavili su značajan trag u Sofiji i dokazali da je Srbija bokserka sila.

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