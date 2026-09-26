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Džordž Rasel je startovao sa pol-pozicije, vodio je od početka do kraja i ostvario treću pobedu u sezoni, a osmu u karijeri.

Drugo mesto zauzeo je vozač Red Bula Maks Verstapen sa 0,196 sekundi zaostatka, a treći je bio njegov timski kolega Isak Hadžar sa 10,704 sekundi zaostatka.

Vozač Ferarija Šarl Lekler bio je četvrti, a peto mesto zauzeo je vodeći u generalnom plasmanu Kimi Antoneli iz Mercedesa, koji je startovao sa 16. mesta.

Sedmostruki svetski šampion Luis Hamilton iz Ferarija zauzeo je šesto mesto, sedmi je bio Arvid Lindblad iz Rejsing Bulsa, osmo i deveto mesto zauzeli su vozači Hasa Esteban Okon i Oliver Berman, a 10. je bio Karlos Sainc iz Vilijamsa.

Kako je tekla trka?

Rasel je dobro startovao i zadržao prvo mesto, dobro je krenuo i Oskar Pjastri iz Meklarena, koji je pretekao Leklera za drugo mesto, kao i Verstapen koji je pretekao Gaslija za sedmo. Vozač Red Bula je u drugom krugu pretekao i Hamiltona za sedmo mesto, a ispred su vozili Noris i Hadžar.

Antoneli je na startu izgubio jednu poziciju i pao je na 17.

U trećem krugu Hadžar, koji je propustio tri prethodne trke zbog povrede, pretekao je Norisa, a sa dobrom vožnjom nastavio je i njegov timski kolega koji je takođe pretekao aktuelnog svetskog šampiona za peto mesto.

1/6 Vidi galeriju Vozač Mercedesa - Džordž Rasel Foto: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia, James Moy / Alamy / Profimedia

Rasel je u međuvremenu stekao dve sekunde prednosti, a Hadžar je u četvrtom krugu pretekao Leklera i preuzeo treće mesto.

Krug kasnije isto je učinio i Verstapen i preuzeo četvrto mesto, a u sedmom krugu je bez problema obišao Hadžara za treću poziciju.

Vodeći u generalnom plasmanu Antoneli se do 10. kruga popeo na 13. mesto, a njegov timski kolega je vozio sigurno na čelu i do 15. kruga imao je više od sedam sekundi prednosti u odnosu na Pjastrija, koji je uspevao da se odbrani od Verstapena.

U 17. krugu Hamilton je iskoristio grešku Norisa i preuzeo šesto mesto, dok se Antoneli do 21. kruga popeo na 10.

Hadžar je u tim trenucima bio brži od Verstapena, koji se mučio sa gumama i u više navrata je putem radija rekao da ima tempo i da su mu gume dobre, na šta su mu odgovorili da je to u redu i da bi trebalo da čuva gume.

Rasel je u 25. krugu imao gotovo 9,7 sekundi prednosti, ali je prijavio da je zakačio zid i da ima problema sa gumama.

Hadžar je pitao ekipu da li sme da napadne Verstapena, na šta su mu rekli da sve "bude čisto".

U 30. krugu Noris je pogrešio, ušao je široko u krivinu i pao na deveto mesto, što je iskoristio Antoneli i popeo se na osmo.

Krug kasnije u zid je udario vozač Vilijamsa Aleksander Albon, zbog čega je na stazu izašlo vozilo bezbednosti.

To su iskoristili brojni vozači, među kojima Antoneli i Noris i otišli na zamenu guma. Posle njih isto je učinio i Rasel, a potom i Pjastri i vozači Red Bula, kao i vozači Ferarija.

Trka je nastavljena u 36. krugu, odmah je Verstapen napao i pretekao Pjastrija za drugo mesto, a zatim je došlo do incidenta.

Vozač Alpine Franko Kolapinto udario je u timskog kolegu Pjera Gaslija, koji je zbog toga udario u Norisa, koji je udario u zaštitni zid pa su sva trojica završila trku. To je iskoristio Antoneli i popeo se na sedmo mesto.

Kada je staza očišćena trka je nastavljena u 39. krugu nije bilo promena među prvih 10, Rasel je vozio ispred Verstapena, Pjastrija, Hadžara, Leklera, Hamiltona i Antonelija.

U 40. krugu Hadžar je napao Pjastrija, koji je izašao sa staze i pao na 15. mesto, što je pomoglo Antoneliju koji se popeo na šesto.

Antoneli je u 42. krugu bezuspešno napao Hamiltona, ali ga je krug kasnije ipak pretekao i preuzeo peto mesto.

Verstapen se približavao Raselu i došao na 0,406 sekundi u 46. krugu, ali je vozač Mercedesa ubrzo uspeo da "pobegne" na sekund prednosti.

U poslednjem krugu vozač Kadilaka Valteri Botas udario je u zid, istaknute su žute zastave, ali je trka nastavljena, Rasela je to pomalo zbunilo jer je ostao bez snage u motoru, primakao mu se Verstapen, ali je ipak prošao kroz cilj sa 0,196 sekundi prednosti.

Naredna trka na programu je 4. oktobra za Veliku nagradu Bahreina.