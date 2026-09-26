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"Neverovatan je osećaj ponovo biti na najvišem stepeniku pobedničkog postolja. Veliko hvala ekipi koja je nastavila da veruje u mene i u teškim trenucima i pomogla mi da ih prebrodim. Zaista sam ponosan na ovaj vikend", rekao je Rasel posle trke.

Rasel je startovao sa pol-pozicije u Bakuu, vodio je od početka do kraja i ostvario treću pobedu u sezoni, a osmu u karijeri.

U poslednjem krugu vozač Kadilaka Valteri Botas udario je u zid, istaknute su žute zastave, ali je trka nastavljena, Rasela je to pomalo zbunilo jer je prethodno usporio, ostao bez snage u motoru, primakao mu se Maks Verstapen, ali je ipak prošao kroz cilj sa 0,196 sekundi prednosti.

"Prva polovina trke bila je prilično mirna, uspevao sam da povećavam prednost. Kada je iza mene, posle ponovnog starta iza bezbednosnog vozila, bio Maks, pomislio sam: 'Ovo neće biti lako'. Na kraju je vozio neverovatno", rekao je Rasel.

"Kada su istaknute žute zastave posle Botasovog udesa, pustio sam gas, a kada sam ponovo dodao gas, nisam imao turbo. Ostao sam bez snage i Maks me je umalo stigao na ciljnoj liniji. ;Bila bi prava šteta da se to dogodilo, ali sve u svemu, bio je ovo neverovatan vikend", dodao je britanski vozač.

Upitan je šta se promenilo i omogućilo mu ovakvu formu ovog vikenda.

"Mislim da je stvar u tome što imam više iskustva sa novim stilom vožnje koji sam usvojio. Od letnje pauze osećam da sam iz trke u trku sve bolji. Ponovo se osećam kao ja, tako da je to zaista sjajno", naveo je Rasel.

Foto: XPB Images, XPB Images Ltd / Alamy / Profimedia

On je sada smanjio zaostatak na 66 boda u odnosu na timskog kolegu Kimija Antonelija, koji je zauzeo peto mesto, nakon što je startovao sa 16.

"Pobeda u svakoj trci, to je plan. Moj timski kolega imao je neverovatnu sezonu i gotovo da nije grešio, ali sada ulazimo u odlučujući deo sezone. Fokusiraću se na sebe. Ako nastavim da pružam ovakve partije kao ovog vikenda, bez obzira na to šta će se dogoditi do kraja sezone, biću zadovoljan. Iza mene je zaista težak period i sada osećam da sam ga ostavio iza sebe", rekao je Rasel.

Drugo mesto zauzeo je Verstapen, koji je rekao da je bio blizu ali nedovoljno za pobedu.

"Imali smo dobru trku. ;Prvi deo trke bio je verovatno malo teži sa srednje tvrdim gumama, ali smo ipak uspeli da se probijemo do trećeg mesta. ;Zatim smo dobro krenuli posle ponovnog starta i preuzeli drugo mesto", naveo je.

"Razlika je tada bila samo jednu sekundu, pa 1,1 sekundu. U poslednjem krugu, kada su istaknute žute zastave, mislim da je Džordž u jednoj krivini izgubio malo snage, odnosno pritiska turbine, pa sam uspeo da mu se prilično približim. ;Na ciljnoj liniji sam mu se približio, ali nije bilo dovoljno", dodao je on.

Njegov timski kolega Isak Hadžar zauzeo je treće mesto, nakon što se vratio takmičenjima posle pauze od tri trke zbog povrede ručnog zgloba. To je njegov drugi plasman na postolje u Red Bulu.

"Bilo je ovo veoma dugih šest nedelja. ;Mislim da je bio pravi trenutak za povratak. Osećao sam se snažno. Ovog vikenda sam išao korak po korak. ;Na ovoj stazi veoma lako možete završiti u zidu i nije mi bilo potrebno da rizikujem kako bih stekao samopouzdanje. Gradio sam ga veoma postepeno, ali me je to dovelo dovde. ;Veoma sam srećan", rekao je francuski vozač.

Upitan je o zglobu i kako se oseća.

"Potpuno sam zadovoljan, iako je još pomalo utrnuo. Srećan sam. Zaista jedva čekam da se vratim trkanju. Raspored je zgusnut i jedva čekam da stignem u Sepang", naveo je Hadžar.

Naredna trka na programu je 4. oktobra za Veliku nagradu Bahreina. Trka će se voziti u Maleziji na stazi Sepang zbog situacije na Bliskom istoku.

(Beta)