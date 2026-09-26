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Vozač Mercedesa Džordž Rasel pobedio je u trci Formule 1 za Veliku nagradu Azerbejdžana u Bakuu i smanjio zaostatak u generalnom plasmanu.

Poredak vozača u današnjoj trci Formule 1 za Veliku nagradu Azerbejdžana u Bakuu:

1. Džordž Rasel (Mercedes) sat, 38 minuta, 02,143 sekunde

2. Maks Verstapen (Red Bul) + 0,196 sekundi

3. Isak Hadžar (Red Bul) + 10,704

4. Šarl Lekler (Ferari) + 14,136

5. Kimi Antoneli (Mercedes) + 14,512

6. Luis Hamilton (Ferari) + 22,382

7. Arvid Lindblad (Rejsing Buls) + 31,159

8. Esteban Okon (Has) + 31,189

9. Oliver Berman (Has) + 31,929

10. Karlos Sainc (Vilijam) + 32,416

11. Niko Hulkenberg (Audi) + 33,231

12. Lijam Loson (Rejsing Buls) + 34,013

13. Gabrijel Bortoleto (Audi) ; +34,230

14. Oskar Pjastri (Meklaren) + 36,410

15. Serhio Peres (Kadilak) + 41,400

Trku nisu završili: Valteri Botas (Kadilak) Franko Kolapinto (Alpina) Pjer Gasli (Alpina) Lando Noris (Meklaren) Aleksander Albon (Vilijams) Fernando Alonso (Aston Martin) Lens Strol (Aston Martin)

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