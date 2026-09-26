RASЕL POKORIO BAKU! Drama do poslednjeg metra, Verstapen mu disao za vratom!
Vozač Mercedesa Džordž Rasel pobedio je u trci Formule 1 za Veliku nagradu Azerbejdžana u Bakuu i smanjio zaostatak u generalnom plasmanu.
Poredak vozača u današnjoj trci Formule 1 za Veliku nagradu Azerbejdžana u Bakuu:
1. Džordž Rasel (Mercedes) sat, 38 minuta, 02,143 sekunde
2. Maks Verstapen (Red Bul) + 0,196 sekundi
3. Isak Hadžar (Red Bul) + 10,704
4. Šarl Lekler (Ferari) + 14,136
5. Kimi Antoneli (Mercedes) + 14,512
6. Luis Hamilton (Ferari) + 22,382
7. Arvid Lindblad (Rejsing Buls) + 31,159
8. Esteban Okon (Has) + 31,189
9. Oliver Berman (Has) + 31,929
10. Karlos Sainc (Vilijam) + 32,416
11. Niko Hulkenberg (Audi) + 33,231
12. Lijam Loson (Rejsing Buls) + 34,013
13. Gabrijel Bortoleto (Audi) ; +34,230
14. Oskar Pjastri (Meklaren) + 36,410
15. Serhio Peres (Kadilak) + 41,400
Trku nisu završili: Valteri Botas (Kadilak) Franko Kolapinto (Alpina) Pjer Gasli (Alpina) Lando Noris (Meklaren) Aleksander Albon (Vilijams) Fernando Alonso (Aston Martin) Lens Strol (Aston Martin)