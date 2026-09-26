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Srpski olimpijci su u sastavu Svetskog tima u finalu na 500 metara pobedili posadu Holandije, posle velikog preokreta u drugoj polovini trke rezultatom 1:30,067 minuta.

Holanđani Gert-Jan van Dorn i Mats van Saben imali su 0,673 sekunde zaostatka.

Mačković i Pimenov u nedelju ponovo izlaze na stazu kao članovi Svetskog tima u mešovitom osmercu, gde ih očekuju kvalifikacije, a potom, ukoliko izbore prolaz, četvrtfinale, polufinale i finale.

Sprint regata u Šangaju (Shanghai Sprints) je novo međunarodno elitno takmičenje koje je Svetska veslačka federacija uvela ove godine.

Trke se održavaju na 500 metara, po nokaut sistemu, uz direktne duele posada, a u prvom izdanju učestvuje osam timova sa 88 vrhunskih veslača.

Posebnost takmičenja je i Svetski tim međunarodna ekipa sastavljena od vrhunskih veslača iz zemalja koje nisu kvalifikovale kompletan državni tim.

(Beta)