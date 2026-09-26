Slušaj vest

Prilikom ponovnog starta trke iza bezbednosnog vozila u 36. krugu, Kolapinto je loše procenio kočenje, ušao je prevelikom brzinom u krivinu i udario u bolid timskog kolege Pjera Gaslija.

Gaslijev bolid je potom udario u Norisa sa spoljne strane, nakon čega su sva trojica završila trku.

Gasli je u tom trenutku bio sedmi, Noris osmi, a Kolapinto 10.

Noris je rekao da bi Međunarodna automobilska federacija (FIA) trebalo da bude stroža i da počne da kažnjava za takve stvari.

"Na kraju, mene su izbacili iz trke. ;Iskreno, neki vozači ne bi trebalo da budu u Formuli 1. ;Nisam još video snimak, ali ako izazovete ovakav incident prilikom restarta, trebalo bi da dobijete zabranu nastupa na najmanje jednoj trci", rekao je Noris, preneo je Skaj.

Kolapinto se odmah izvinio putem radija, a u razgovoru sa novinarima priznao je da je napravio veliku grešku.

"Samo želim da se izvinim celoj ekipi, ne samo Pjeru. Ovo je jednostavno velika greška. Veliko, veliko izvinjenje Pjeru i svima u fabrici koji su naporno radili. Imali smo oba bolida u bodovima, tako da smo veoma tužni i razočarani", rekao je on.

"Veliko, veliko izvinjenje, ovo je velika greška. Kočnice i gume su bile hladne, blokirao sam točkove i potpuno izgubio kontrolu. ;Nažalost, izbacio sam i Pjera i naravno, Landa iz trke. Veliko izvinjenje obojici", dodao je argentinski vozač.

Naredna trka na programu je 4. oktobra za Veliku nagradu Bahreina. Trka će se voziti u Maleziji na stazi Sepang zbog situacije na Bliskom istoku.