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Vozač Mercedesa je trku završio na petom mestu, nakon što je zbog udesa u kvalifikacijama startovao sa 16. pozicije. Njegova prednost u generalnom plasmanu u odnosu na timskog kolegu Džordža Rasela smanjena je na 66 bodova, pošto je Britanac trijumfovao u Bakuu.

Antoneli je imao problema tokom vikenda, pošto je zbog tehničkih problema na bolidu propustio značajan deo treninga.

"Danas sam vozio pomalo kao moja baka, samo u režimu čuvanja bolida. Nisam rizikovao. Pre nego što bih krenuo u napad, prvo sam morao da budem siguran da mogu da ga izvedem", rekao je Antoneli, a preneo Skaj Sport.

Italijan je tokom trke napredovao sa 16. pozicije, a dodatno su mu pomogle greške i incidenti vozača ispred njega. Posle jednog od restarta imao je i oštećenje poda bolida nakon kontakta sa Oliverom Beremanom iz Hasa.

"Posle restarta imao sam velika oštećenja poda, cela leva strana je bila uništena zbog kontakta. Automobil je posle toga bilo veoma teško voziti. I dalje sam pokušavao da stignem do četvrtog mesta, ali kada se sve sabere, moram da budem zadovoljan petim", dodao je Antoneli.

On je istakao da je ovo za njega bio najlošiji vikend u sezoni kada je reč o performansama.

"Da sam imao tempo kao u Monci ili na prethodnim trkama, bilo bi drugačije. Veoma brzo sam shvatio da nemam isti tempo kao ranije i da je teško preticati kada svi imaju uključen režim preticanja, pa mi se i pristup brzo promenio", rekao je Antoneli.

(Beta)