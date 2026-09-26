Od starta smo imali probleme na prvoj i trecoj tabli koje nismo uspeli da otklonimo.Na kraju i Alina Bivol na prvoj kao i Jovana Srdanović na trecoj tabli ne uspevaju da uplove u luku spasa i gubimo obe partije. U međuvremenu Sofija Pogorelskih jos jednom izvrsnom igrom donosi nasoj ekipi lak poen. Elif Mehmet se znatno bolje snalazi od iskusnije protivnice pokazujuci ogromnu zelju za pobedom.U velikim komplikacija dolazi do napada i efektno pobedjuje.