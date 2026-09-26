ŠAHOVSKA DRAMA: Srpkinje remizirale sa Italijom, muškarci izvojevali VELIKU POBEDU!
Nastupili su u prinuđenom sastavu bez Teodore Injac na prvoj tabli,sto je uveliko pomoglo rivalkama da ravnopravnije uđu u duel.
Od starta smo imali probleme na prvoj i trecoj tabli koje nismo uspeli da otklonimo.Na kraju i Alina Bivol na prvoj kao i Jovana Srdanović na trecoj tabli ne uspevaju da uplove u luku spasa i gubimo obe partije. U međuvremenu Sofija Pogorelskih jos jednom izvrsnom igrom donosi nasoj ekipi lak poen. Elif Mehmet se znatno bolje snalazi od iskusnije protivnice pokazujuci ogromnu zelju za pobedom.U velikim komplikacija dolazi do napada i efektno pobedjuje.
Muška reprezentacija Srbije ostvarila je vaznu pobedu u 10. kolu protiv reprezentacije Litvanije 2,5:1,5. Odlučujucu pobedu ostvario je Aleksandar Predke na trećoj tabli. Sve ostale partije završene su remijem.
Sutra je na programu poslednje kolo. Muška ekipa bi pobedom sigurno obezbedila ulazak u top 10. reprezentacija.