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„Bosanski čelik“ savladao je Alija Kijdina iz Nemačke tehničkim nokautom u petoj rundi i osvojio WBC International Silver pojas.

Od prvog zvona bilo je jasno da Krnjić kontroliše borbu. Srpsko-bosanski borac nametnuo je svoj ritam i preciznim udarcima u glavu konstantno pravio probleme rivalu.

Kijdin nije uspevao da pronađe odgovor, a Krnjić je iz runde u rundu povećavao pritisak. Sudija je na kraju u petoj rundi prekinuo borbu i proglasio Krnjića pobednikom.

Posle meča, novi šampion posebno je istakao podršku publike u Novom Pazaru.

Prvo bih se zahvalio organizatorima koji su mi pružili šansu da se borim pred domaćom publikom u Pazaru. Drago mi je što sam osvojio ovaj pojas u Pazaru i nadam se da nije poslednja borba ovde.“

Krnjić je dodao da mu je cilj bio da što duže ostane u ringu i kroz borbu stekne dodatno iskustvo.

U sunaslovnoj borbi večeri briljirao je i srpski bokser Jovan Nikolić, koji je jednoglasnom odlukom savladao Ukrajinca Nazara Volovjuka.

Nikolić je tokom svih šest rundi diktirao tempo, bio precizan i kontrolisao dešavanja u ringu. Volovjuk je u nekoliko navrata završavao na konopcima, ali je uspeo da izdrži do kraja.

Sudije nisu imale dilemu – jedan sudija bodovao je meč 60:54, dok su preostale ocene takođe bile u korist srpskog boksera, koji je jednoglasno slavio u Novom Pazaru.

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Bokserski klub Crvena zvezda Izvor: Kurir