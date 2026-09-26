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Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bio je Valiko Dadvani sa tri gola, dok su po dva puta precizni bili Jovan Gudurić, Sava Ranđelović, Nemanja Đorđević, Boris Vapenski i Viktor Rašović.

Radnički će imati još dve utakmice na domaćem bazenu.

Kragujevčani će u sredu od 20.00 časova ugostiti Jadran iz Herceg Novog, a u petak od 18.00 časova igraće protiv podgoričke Budućnosti.

(Beta)

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