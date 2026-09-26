Vaterpolisti Radničkog ostvarili su još jednu ubedljivu pobedu u Regionalnoj ligi, pošto su na svom bazenu u Kragujevcu savladali Valis iz Valjeva 15:8 (4:1, 6:2, 3:2, 2:3).
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RADNIČKI NEMILOSRDAN U KRAGUJEVCU: Valis potopljen u Regionalnoj ligi
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Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bio je Valiko Dadvani sa tri gola, dok su po dva puta precizni bili Jovan Gudurić, Sava Ranđelović, Nemanja Đorđević, Boris Vapenski i Viktor Rašović.
Radnički će imati još dve utakmice na domaćem bazenu.
Kragujevčani će u sredu od 20.00 časova ugostiti Jadran iz Herceg Novog, a u petak od 18.00 časova igraće protiv podgoričke Budućnosti.
(Beta)
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