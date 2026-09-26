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Odbojkaška reprezentacija Poljske novi je šampion Evrope!

Selekcija koju sa klupe predvodi srpski stručnjak Nikola Grbić stigla je do velikog uspeha, pošto je u finalu Evropskog prvenstva ubedljivo savladala Francusku sa (31:29, 25:19, 20:25, 25:16) i tako osvojila titulu šampiona Starog kontinenta.

Poljaci su od samog početka pokazali zbog čega su stigli do same završnice takmičenja. Odigrali su izuzetno sigurno, koncentrisano i bez većih oscilacija, dok Francuska nije uspevala da pronađe pravi odgovor na igru rivala.

Ekipa Nikole Grbića kontrolisala je meč praktično od prvog poena. Poljska je bila dominantna u ključnim momentima, koristila je svoje prilike i održavala prednost.

Francuzi su pokušavali da se vrate u meč, ali je Poljska svaki njihov nalet uspevala da zaustavi. Kako je susret odmicao, bilo je sve jasnije da će selekcija srpskog trenera podići pehar namenjen najboljoj reprezentaciji Evrope.

Za Nikolu Grbića ovo predstavlja još jedan veliki uspeh u bogatoj trenerskoj karijeri. Srpski stručnjak nastavlja da potvrđuje svoj kvalitet na klupi jedne od najjačih evropskih reprezentacija, a sada je sa Poljskom stigao i do evropskog trona.

Poljska je tako sezonu krunisala na najbolji mogući način * zlatnom medaljom i titulom prvaka Evrope, dok je Francuskoj pripalo srebro. Veliko finale pripalo je Poljacima, koji su bez izgubljenog seta u borbi za trofej pokazali da su bili spremni za najveću utakmicu turnira.

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