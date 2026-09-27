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Nikola Grbić nastavlja da pomera granice!

Srpski stručnjak je sa odbojkaškom reprezentacijom Poljske osvojio Evropsko prvenstvo, pošto je u finalu u Milanu savladana Francuska sa 3:1, a novo zlato donelo mu je još jedan neverovatan podvig.

Grbić je od dolaska na klupu Poljske 2022. godine učestvovao na 10 velikih reprezentativnih takmičenja i na svakom od njih osvojio medalju. Dakle - 10 nastupa, 10 odličja!

To je niz koji ostavlja bez reči.

1/5 Vidi galeriju Nikola Grbić Foto: Federico Pestellini/DPPI/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marco Zac/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia

Čak pet zlata za četiri godine

Najnoviji evropski trofej bio je posebno važan, jer je Poljska odbranila titulu prvaka Starog kontinenta, a Grbić je tako stigao do svog petog zlata sa reprezentacijom. Prethodno je sa Poljacima bio šampion Evrope 2023. godine, a tri puta je osvajao i Ligu nacija - 2023, 2025. i 2026. godine.

Pored pet zlatnih medalja, Grbić je sa Poljskom osvojio i srebra na Svetskom prvenstvu 2022. i Olimpijskim igrama u Parizu 2024, kao i bronze u Ligi nacija 2022. i na Svetskom prvenstvu 2025. godine.

Bilans je zato zaista nestvaran:

10 velikih takmičenja – 10 medalja.

A od toga čak pet zlatnih.

Od olimpijskog srebra do novih evropskih titula

Grbić je Poljsku preuzeo početkom 2022. godine i već u prvoj sezoni postavio temelje niza koji će kasnije postati njegov zaštitni znak. Prvo je stigla bronza u Ligi nacija, a potom i srebro na Svetskom prvenstvu.

Godinu dana kasnije usledila je eksplozija uspeha – Poljska je osvojila i Ligu nacija i Evropsko prvenstvo.

U 2024. godini Grbić je sa ekipom stigao do bronze u Ligi nacija, a zatim i do istorijskog olimpijskog srebra u Parizu. Poljaci su prvi put posle 1976. godine stigli do medalje na Olimpijskim igrama.

Ni tu nije bio kraj.

U 2025. godini Poljska je ponovo osvojila Ligu nacija, a zatim uzela bronzu na Svetskom prvenstvu. Ove godine stigla su još dva zlata – prvo u Ligi nacija, a sada i na Evropskom prvenstvu.

Grbićevih 10 medalja sa Poljskom

2022. – bronza, Liga nacija

2022. – srebro, Svetsko prvenstvo

2023. – zlato, Liga nacija

2023. – zlato, Evropsko prvenstvo

2024. – bronza, Liga nacija

2024. – srebro, Olimpijske igre

2025. – zlato, Liga nacija

2025. – bronza, Svetsko prvenstvo

2026. – zlato, Liga nacija

2026. – zlato, Evropsko prvenstvo

Deset velikih takmičenja, deset medalja.

A ono što dodatno fascinira jeste da je Grbić do ovog učinka stigao za samo četiri godine na klupi Poljske. Njegova ekipa praktično nije napuštala veliku scenu bez odličja, a najnovije evropsko zlato samo je stavilo tačku na još jedno poglavlje neverovatnog niza srpskog stručnjaka.