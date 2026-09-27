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Radivoje Kalajdžić ne prestaje da niže pobede! Američki bokser srpskog porekla upisao je 31. trijumf u profesionalnoj karijeri, pošto je u Londonu jednoglasnom odlukom sudija savladao domaćeg borca Krega Ričardsa.

"Hot Rod" je od početka nametnuo svoj ritam i bio ubedljiv tokom svih deset rundi. Malo je nedostajalo da borba bude završena i nokautom, ali je Ričards uspeo da izdrži do kraja i ostane na nogama.

1/7 Vidi galeriju Američki bokser srpskog porekla - Radivoje Kalajdžić Foto: via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Torbjorn Tande / Zuma Press / Profimedia

Kalajdžić je tako nastavio sjajan niz nakon velike pobede početkom godine, kada je nokautom savladao Oleksandra Gvozdika.

Samo tri poraza, sva u borbama za titulu

Srpski bokser sada ima čak 31 pobedu u profesionalnom ringu, dok je doživeo samo tri poraza.

I ono što posebno privlači pažnju jeste činjenica da su svi njegovi porazi došli u borbama za titulu.

Prvi put izgubio je 2016. godine od Markusa Brauna, odlukom sudija. Tri godine kasnije zaustavio ga je Artur Beterbijev nokautom, dok je 2024. godine Dejvid Morel bio bolji.

Kalajdžić je nakon tog poraza uspeo da veže dve pobede i sada ponovo gleda ka najvećim izazovima. Novi trijumf otvorio mu je prostor da se nada još jednoj prilici za borbu za šampionski pojas.

Rođen u Zenici, odrastao u Americi, srpsko poreklo nosi sa ponosom

Iza uspešne bokserske karijere krije se veoma zanimljiva životna priča.

Kalajdžić je rođen u Zenici, a njegova porodica je zbog rata prvo otišla u Bijeljinu, zatim u Čačak. Kada je imao sedam godina, porodica je dobila priliku da ode u Sjedinjene Američke Države, gde je kasnije izgradio boksersku karijeru.

Iako nastupa pod američkom zastavom, Radivoje nikada nije krio svoje srpske korene. Na njegovoj opremi nalazi se natpis "SRB", kao i srpska trobojka i dvoglavi orao.

"Rođen sam u Zenici 1991. godine. Prvih devet meseci života proveo sam tamo i Zenicu pamtim samo iz priča roditelja koji su polovinom 1992, zbog početka građanskog rata u Bosni, morali u izgnanstvo. Mene su izneli u naručju. Deo izbegličkog života smo proveli u Bijeljini, a deo u Čačku. Posle sedam godina pružila nam se šansa da dođemo u SAD. Taman sam bio dorastao za školu", ispričao je Kalajdžić u jednom intervjuu za "Mozzart sport".

Boks mu je bio u krvi od malih nogu

Nije slučajno što je završio u ringu. Njegov otac Marko takođe je trenirao boks i nastupao za BK Čelik, ali je zbog insistiranja supruge Slađane morao da napusti sport.

U domu Kalajdžića boks je, međutim, ostao svakodnevna tema.

"Boks je u našem domu uvek bio tema, pošto je desetak komšija iz Zenice imalo vezu sa tim sportom. Oni su prilikom svakog druženja raspravljali o boksu i stalno nabrajali mečeve i imena boksera. Na televiziji nije propuštan nijedan meč."

Radivoje je odrastao uz bokserske rukavice, majice i priče o velikim borbama.

"Među igračkama sam uvek imao bokserske rukavice, a najčešće sam nosio bokserske majice ili nešto sa tim motivima. Mislim da je to bila neka podsvesna želja koja me je terala prema ringu."

Srbi i Romi prvi stali uz "Gromovnika"

Kada je počinjao profesionalnu karijeru, Kalajdžić je imao podršku porodice i srpske zajednice u Sent Petersburgu i okolini.

Kako je njegova karijera napredovala, uz njega su stali i pripadnici romske zajednice, Amerikanci, kao i brojni navijači iz Latinske Amerike.

Srpski simboli ipak su ostali nezaobilazni deo njegove opreme.

"Srpskog porekla se ne stidim, ali ga previše i ne ističem. To sam što sam. Ja sam pre svega sportista od glave do pete, kao takav ne pravim razliku među svojim navijačima ni po naciji, ni po veri, ni po boji kože."

Kako kaže, upravo su mu Romi jugoslovenskog porekla dali nadimak "Gromovnik".

"Oni me ovde smatraju svojim idolom i kraljem. Bukvalno svi dolaze da gledaju moje mečeve i svaku pobedu proslave uz muziku u svojoj zajednici", rekao je Kalajdžić.