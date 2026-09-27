Slušaj vest

Prezime Šumaher i dalje nosi ogromnu težinu u svetu sporta. Mihael Šumaher je zauvek ostao upisan među najveće vozače Formule 1, ali njegova porodica već više od decenije živi daleko od reflektora, čuvajući njegovu privatnost nakon teške skijaške nesreće 2013. godine.

1/30 Vidi galeriju Mihael Šumaher Foto: MARCUS BRANDT / AFP / Profimedia, ROLAND WEIHRAUCH / AFP / Profimedia, A3397 Gero Breloer / DPA / Profimedia

U toj porodici posebno mesto ima njegova jedina ćerka Gina Marija Šumaher. Danas ima 29 godina, majka je jedne devojčice, uspešna je sportistkinja i višestruka svetska šampionka u reiningu, disciplini zapadnog jahanja. Za razliku od oca, koji je do vrha stigao za volanom bolida, Gina je svoj put pronašla u sedlu.

A upravo je život sa konjima postao mnogo više od sporta.

Gina je u novom ZDF dokumentarcu prvi put detaljnije govorila o periodu nakon očeve nesreće i otkrila koliko su joj konji pomogli da se izbori sa promenom koja je pogodila celu porodicu.

"Posle tatine nesreće sam se stvarno posvetila tome, jer sam morala nešto da radim. Konji su mi oduvek bili važni, ali od tada stvarno ne bih mogla bez njih. Pomogli su mi da sve to izdržim", ispričala je Gina.

Dok se Mihaelovo zdravstveno stanje i dalje čuva od javnosti, njegova supruga Korina i deca ostali su uz njega. Porodica ne objavljuje medicinske detalje, a upravo je ta odluka godinama bila jedna od najvažnijih granica koju su postavili prema javnosti.

Mihael je još dok je Gina bila devojčica verovao u njen sportski potencijal. Kada je imala deset godina, rekao joj je da će jednog dana biti bolja jahačica od majke.

I nije pogrešio.

Gina je u međuvremenu postala višestruka svetska i evropska šampionka, a 2025. godine osvojila je još dve svetske titule u reiningu - u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji.

Njena priča je zato mnogo više od priče o ćerki slavnog oca. Gina je izgradila sopstveni sportski put, ali je od Mihaela nasledila ono što je njega krasilo tokom čitave karijere - opsesivnu posvećenost detaljima i ogromnu želju za pobedom.

Konji su odavno mnogo više od sporta za Ginu Šumaher. Oni su njen život, njena karijera i, kako je sama govorila, svojevrsni oslonac kroz najteže periode.

Zanimljivo je da upravo ljubav prema konjima deli i sa Nikolom Jokićem, iako ih njihov sportski put vodi u potpuno različitim pravcima.

Dok je srpski as vezan za kasačke trke, Gina je svoje ime izgradila u reiningu, gde je stigla do svetskog vrha.

1/12 Vidi galeriju Đina Šumaher Foto: Printskrin/Instagram

Zvanična stranica porodičnog CS Ranča navodi da je tokom karijere osvojila četiri svetske titule i više evropskih prvenstava, dok je na kraju 2025. godine bila prva na svetskoj listi u kategoriji Non Pro. Iste godine postala je i NRHA jahačica sa više od dva miliona dolara zarade od takmičenja.

Njena veza sa konjima počela je veoma rano. Još kao dete počela je da jaše, a prvi takmičarski uspeh ostvarila je kao devojčica. Prema podacima NRHA, prvi novac na takmičenju osvojila je još 2006. godine, kada je pobedila u juniorskoj kategoriji u Švajcarskoj.

Danas je njen život praktično neraskidivo vezan za konje.

"Svaki konj je izazov za sebe", poručila je Gina, ističući da svakodnevno radi na tome da bude bolja i da najbolje razume svakog konja sa kojim radi.

Otac odmah zapazio njen talenat

Iako je Mihael Šumaher bio neprikosnoveni kralj Formule 1, njegova ćerka nije nasledila samo prezime.

Gina je, prema svedočenju njene majke Korine, od oca nasledila neverovatnu takmičarsku upornost.

U dokumentarcu ZDF-a "Pferdestärke – Die Welt der Gina Schumacher", Korina je otkrila i jednu zanimljivu anegdotu.

Mihael je, kada je Gina imala samo deset godina, rekao supruzi da će njihova ćerka jednog dana biti bolja od nje.

"Gina će biti mnogo bolja od tebe", prisetila se Korina njegovih reči.

I izgleda da je legendarni vozač vrlo rano prepoznao ono što će kasnije postati njen zaštitni znak — ogromnu radnu etiku i takmičarski karakter.

Menadžerka porodice Sabine Kem opisala je Ginu kao veoma preciznu i posvećenu detaljima, baš poput njenog oca. Korina je takođe govorila o njenom „takmičarskom genu“.

Konji su joj bili oslonac

Gina je poslednjih godina sve više govorila o tome koliko joj konji znače.

Posle teške nesreće njenog oca 2013. godine, upravo joj je rad sa konjima pomogao da se izbori sa ogromnom promenom koja je zadesila porodicu.

"Posle tatine nesreće sam se stvarno posvetila tome, jer sam morala nešto da radim", rekla je Gina u ZDF dokumentarcu. Govorila je i da su joj konji pomogli da sve to izdrži i da ne može da zamisli život bez njih.

Porodica Šumaher je godinama veoma vezana za konjički sport. Mihael i Korina kupili su 2012. godine ranč u Teksasu, a danas je CS Ranch veliki centar za uzgoj, trening i takmičenje sa konjima.

Udala se i postala majka

Gina je svoj privatni život uglavnom čuvala daleko od očiju javnosti.

U septembru 2024. godine udala se za Iaina Betkea, takođe čoveka iz sveta konjičkog sporta. Njih dvoje upoznali su se preko jahanja, a zajedno žive i rade na porodičnom ranču u Teksasu.

U martu 2025. godine dobili su ćerku, čime je Mihael Šumaher postao deda. Porodica je rođenje devojčice potvrdila, a Gina je svom detetu dala ime Mili.

Ipak, baš kao i ostatak porodice Šumaher, Gina strogo čuva privatnost svog deteta.

"Privatno ostaje privatno", bila je suština pristupa porodice njenom životu, kako je opisano u nemačkim medijima.

Gina Šumaher sa suprugom Foto: Printskrin/Instagram

Ne živi u očevoj senci

Iako je gotovo nemoguće pobeći od prezimena Šumaher, Gina je uspela da izgradi sopstveni sportski identitet.

ZDF je upravo zbog toga snimio dokumentarac o njenom životu, u kojem je prati na porodičnim rančevima u Švajcarskoj i SAD, kao i na velikim takmičenjima. Autori su je predstavili kao sportistkinju koja želi da bude uspešna zbog sopstvenih rezultata, a ne samo zbog slavnog prezimena.

A rezultati su već impresivni.

Gina je višestruka svetska i evropska šampionka, 2025. godine postala je NRHA „Two Million Dollar Rider“, a na kraju iste godine zauzimala je prvo mesto na svetskoj Non Pro rang-listi.

Gina Šumaher Foto: Roman BABIRAD / Sipa Press / Profimedia

I tako je ćerka jednog od najvećih vozača u istoriji Formule 1 pronašla svoj način da bude šampion.

Ne za volanom bolida, već u sedlu.

A upravo je ljubav prema konjima ono što je na zanimljiv način povezuje i sa jednim od najvećih srpskih sportista današnjice, Nikolom Jokićem.