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Oni su sinoć dočekani uz bakljadu, vatromet, aplauze i pesmu, što su potpuno zaslužili osvajanjem medalja u ringu.

Kristina Kuluhova osvojila je zlato u kategoriji do 60 kilograma i postala evropska prvakinja nakon što je u finalu savladala reprezentativku Francuske Stelin Grosi. Ona je drugi put najbolja u Evropi pošto se i pre dve godine u Beogradu okitila najsjajnijom medaljom, ali tada u kategoriji do 63 kilograma.

Na dočeku je rekla da je presrećna osvajanjem zlatne medalje, da je konkurencija bila veoma jaka, kao i da joj je mnogo značila podrška njenog tima, i od ženske i od muške ekipe. Donela je osim medalje i pehar koji je dobila kao najbolja bokserka turnira.

1/4 Vidi galeriju Kristina Kuluhova i Rastko Simić dočekani u Loznici Foto: T. Ilić

Lozničanin Rastko Simić vratio se sa prvenstva kao vicešampion Evrope nastavivši seriju dobrih rezultata. On je u finalu, u kategoriji do 80 kilograma, izgubio od reprezentativca Rusije Čirava Ašalajeva. Kako je kazao, nije se nadao baš ovolikom uspehu, a na prvenstvu je imao pet prejakih mečeva. Naveo je da je u finalu imao odličnog protivnika, ali i da je sve moglo biti drugačije da mu nije falilo malo svežine i snage, što znači da, kako je ocenio, treba još bolje da se spremi za naredne mečeve.

Podsetimo, srpska šampionka Sara Ćirković osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 54 kilograma na Evropskom prvenstvu u boksu dok je Mileni Matović pripala bronzana medalja u kategoriji do 70 kilograma.

Naša zemlja je na prvenstvu imala deset predstavnika, šest u ženskoj i četiri u muškoj konkurenciji, a sa dva zlata, srebrom i bronzom Srbija je u ukupnom plasmanu zauzela četvrto mesto.

Kurir sport/T.I.

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