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Nikolaj Pimenov i Martin Mačković nastavili su niz izvanrednih rezultata u Šangaju i drugog dana takmičenja, potvrđujući još jednom da se ove godine nalaze u samom vrhu svetskog veslanja.

Nikolaj Pimenov je u miks dubl skulu, zajedno sa litvanskom reprezentativkom Viktorijom Senkute, posle neizvesnih kvalifikacionih trka, u finalu pobedio tim Holandije i tako svom ovogodišnjem nizu velikih međunarodnih uspeha dodao još jedno zlato.

1/3 Vidi galeriju Veslanje Foto: :238580:plus/live/meta/61969941/thumb/238580/238580/20260927144452/MAY04206.JPG:, © World Rowing/© World Rowing, Iva Stojić

Uspešan dan za srpsko veslanje upotpunio je Martin Mačković, koji je kao kapiten Tima sveta predvodio miks osmerac do drugog mesta i srebrne medalje u veoma uzbudljivoj finalnoj trci gde je ovaj put tim Nemačke bio bolji.

Posle jučerašnje pobede Mačkovića i Pimenova u dubl skulu, novi uspesi drugog dana takmičenja dodatno su potvrdili izuzetnu sezonu dvojice srpskih reprezentativaca.

„Mnogo smo ponosni što smo i na ovom novom velikom takmičenju u kalendaru Svetske veslačke federacije uspeli da Srbiji donesemo još jedno zlato. Posebno mi znači što smo u Timu sveta pokazali da možemo mnogo da doprinesemo rezultatima i na ovom zaista najvišem svetskom nivou“, rekao je Pimenov nakon trke.

Njegova partnerka u miks dubl skulu, Viktorija Senkute, osvajačica bronzane olimpijske medalje u skifu u Parizu, posebno je istakla Nikolajev doprinos zajedničkoj pobedi.

„Ovo takmičenje je bilo zaista sjajno, a Nikolaj ga je učinio još boljim. Mnogo je verovao u nas. Juče mi je bilo teško i sve je bilo mnogo zahtevnije nego što sam očekivala, ali danas mi je Nikolaj zaista mnogo pomogao. Snažno nas je gurao napred, donosio prave odluke, a ja sam samo morala da ga pratim. Rekao mi je: ‘Ovo nosimo kući’ – i upravo smo to uradili. Presrećna sam i naježim se samo dok pričam o tome“, rekla je Senkute.

Trener Nikola Stojić nije krio zadovoljstvo posle još jednog uspešnog dana u Šangaju:

„Zaista sam preponosan na sve što Martin i Nikolaj postižu ove godine. Ovo nije nešto što se dogodilo preko noći. To je rezultat onoga što smo godinama gradili, uz veru da imaju kvalitet za sam svetski vrh. Bilo je potrebno mnogo vere, rada i strpljenja, a sada su došli i rezultati. Zbog njih sam zaista mnogo srećan i ponosan“, rekao je Stojić.

Poseban značaj nastupu srpskih veslača daje i činjenica da je Martin Mačković izabran za kapitena Tima sveta, što predstavlja dodatno priznanje njegovim rezultatima, iskustvu i mestu koje danas zauzima u svetskom veslanju.

Rezultati iz Šangaja samo su nastavak izuzetne godine za Mačkovića i Pimenova, koji su kroz nastupe na najvećim takmičenjima pokazali da srpsko veslanje ima svoje mesto među najboljima na svetu.

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