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Vaterpolisti Partizana poraženi su večeras u Kotoru od ekipe Primorca sa 15:16 (2:4, 4:5, 4:5, 5:2), u utakmici trećeg kola Regionalne lige.

Po tri gola u ekipi Partizana postigli su Kosta Bodiroga, Miljan Đokanović, Aleksandar Kovačević i Goran Grgurević.

U ekipi Primorca bolji od ostalih je bio Đuro Radović sa šest golova, dok je pet golova postigao Balša Vučković.

Primorac posle prve ovosezonske pobede zauzima sedmo mesto na tabeli Regionalne lige sa tri boda, a Partizan je 10. sa jednim bodom.

U ostalim utakmicama Šabac je na gostovanju u Nišu savladao Nais sa 14:11 (6:4, 3:2, 3:2, 2:3), dok je Zemun u Herceg Novom poražen od Jadrana rezultatom 9:30 (2:6, 2:8, 1:10, 4:6).

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Navijači Holandije - radost posle gola Izvor: Kurir