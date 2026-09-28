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Tragične vesti potresle su svet boksa.

Meksički profesionalni bokser Arturo "Lobito" Tores preminuo je u 26. godini, šest dana nakon srušio u ringu posle meča sa Gilbertom Garsijom u Meksikaliju.

Tores je poslednji meč imao 19. septembra u parku Visente Gerero u svom rodnom Meksikaliju, u okviru priredbe koju je organizovao "Cachanilla Promotions". Borba u superlakoj kategoriji bila je zakazana na osam rundi, ali je završena u sedmoj.

U toj rundi sudija Hajme Ortiz prekinuo je borbu, a Toresov ugao je takođe zatražio kraj meča. Pobeda je pripala Gilbertu "Toritu" Garsiji, ali je ubrzo nakon prekida usledila drama koja je potpuno promenila tok večeri.

Torres je doživeo kolaps u ringu i hitno je prebačen u bolnicu u Meksikaliju. Lekari su utvrdili ozbiljnu povredu glave i krvni ugrušak u mozgu, zbog čega je podvrgnut hitnoj operaciji. Posle intervencije ostao je u bolnici, u indukovanoj komi, dok su porodica i prijatelji čekali vesti o njegovom stanju.

Porodica se nadala najboljem

U prvim danima nakon operacije stizale su informacije da je zahvat prošao dobro i da se porodica nada oporavku.

Ipak, njegovo stanje se nije popravilo kako su se svi nadali.

Posle šest dana hospitalizacije potvrđeno je da je mladi bokser preminuo. Vest su preneli brojni meksički i međunarodni mediji, dok je Komitet za boks Meksikalija izrazio saučešće njegovoj porodici i prijateljima.

"Lobito" je iza sebe ostavio profesionalni skor od 15 pobeda, šest poraza i tri remija, a tokom karijere osvojio je i regionalne FECOMBOX titule. Profesionalni debi imao je 2018. godine i praktično celu karijeru gradio je u Meksiku.

Poslednji meč pretvorio se u tragediju

Ono što je trebalo da bude još jedno veče u profesionalnoj karijeri mladog boksera pretvorilo se u tragediju.

Njegov protivnik Gilberto "Torito" Garsija ostvario je pobedu, ali je vest o Toresovom stanju ubrzo bacila potpuno drugačiju senku na čitavu priredbu.

Posle njegove smrti ponovo su otvorena pitanja o bezbednosti boksera i medicinskoj zaštiti na bokserskim priredbama u Meksiku. Lokalna bokserska zajednica organizovala je i akcije pomoći Toresovoj porodici tokom njegove hospitalizacije.

Arturo „Lobito“ Tores imao je samo 26 godina.