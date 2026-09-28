Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Predsednik Kik-boks saveza Srbije Duško Basrak izjavio je da je prezadovoljan nastupom srpskih takmičara na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu za kadete i juniore, održanom u Lido di Jezolu.

"Prezadovoljan sam nastupom naših takmičara, jer su na fantastičan način reprezentovali Srbiju. Ostvaren je zaista vredan rezultat i zato treneri Siniša Vladimirović, Milan Cvetković, Rade Radomirović, Aleksandar Topić, Ivan Ranković i Dejan Pavić zaslužuju sve pohvale, jer su obavili sjajan posao. Mislim da za budućnost srpskog kik-boksa ne treba brinuti, jer imamo izuzetno talentovanu generaciju mladih boraca", naveo je Basrak, a preneo Kik-boks savez Srbije.

Veliki uspeh

Srpski kik-bokseri su na Svetskom prvenstvu u Lido di Jezolu, održanom od 18. do 27. septembra, osvojili ukupno 24 medalje, od čega 12 zlatnih, pet srebrnih i sedam bronzanih, kao i zauzeli drugo mesto u ekipnom poretku.

Zlatne medalje osvojili su: Maša Jovanović, Srbija Simonović, Miloš Tošković, Muhamed Dupljak, Tadija Marcić, Mateja Stojanović, Jovana Damjanović, Atila Veličković, Jovan Stevanović, Petar Dinić, Sonja Vukšić i Nada Nikolić.

Srebra su pripala Aleksi Aleksovu, Nikoli Rankoviću, Sergeju Vojvodiću, Mirjani Mastilović i Nini Damjanović, dok su sa bronzama završili Filip Jokić, Zorana Jovičić, Nada Rutonić, Nikolija Nikolić, Maša Damjanović, Milan Milošević i Branko Đorđević.

Na turniru u Lido di Jezolu učestvovalo je preko 3000 takmičara, što predstavlja najmasovnije Svetsko prvenstvo do sada.

Bonus video: