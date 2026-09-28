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Uspešna i trofejna karijera u streljaštvu je trajala duže od dve decenije, a sada je došlo vreme za oproštaj od profesionalnog bavljenja ovim sportom.

Zorana Arunović je objavila emotivnu poruku:

"Otkako znam za sebe, moj život se merio u krugovima i milimetrima.

Počela sam kao dete.

Gledala sam starije.

I mislila: jednog dana biću kao oni.

A možda, ako budem radila dovoljno… i bolja.

I radila sam.

1/10 Vidi galeriju Zorana Arunović Foto: Zhao Dingzhe / Xinhua News / Profimedia, BSSB, SSS

Streljaštvo me nije naučilo samo da pogodim centar.

Naučilo me je da ostanem mirna kada je oko mene haos.

Da izdržim kada boli.

Da nastavim kada ne ide.

Da prihvatim da nekada jedan milimetar odlučuje sve.

Pobedu.

Poraz.

Godine rada.

Kroz celu karijeru pred očima mi je bila jedna medalja.

Olimpijska zlatna.

Spremajući se za nju, osvojila sam sve ostale.

Svetska zlata.

Evropska zlata.

Svetske kupove.

Postigla Svetski rekord.

A onda je i ona došla na red. I zaokružila celu priču.

Danas znam da me nije oblikovala ta medalja.

Oblikovalo me je sve što je bilo potrebno da do nje stignem.

Svaki trening.

Svaki promašaj.

Svaki poraz.

Svaki put kada sam morala ponovo.

I kroz sve to nisam bila sama.

Sejo…

Ovo nikada nije bio samo moj put.

Bio je naš.

Tvoja ljubav me je gurala onda kada ja više nisam mogla.

Od mene si napravila šampiona.

Ali, još važnije, napravila si me boljim čovekom.

Zajedno smo sanjale.

Zajedno smo padale.

Zajedno ustajale.

I na kraju… zajedno smo osvojile sve.

Danas mogu da kažem da sam dobila sve što sam od ovog sporta mogla da poželim.

Medalje.

Pobede.

Uspomene.

Ali najvrednije što mi je dao ne može da stane ni na jedno postolje. Dao mi je nas.

I zato je vreme.

Drago streljaštvo... hvala ti za svaki milimetar.

Za svaki pogodak. I svaki promašaj.

Za sve što si mi uzelo. I za sve što si mi dalo.

I zato ovo je kraj.

Zorana Arunović over and out", poručila je naša sportistkinja.

Neverovatna karijera

Zorana Arunović je rođena 22. novembra 1986. godine u Beogradu, a streljaštvo ju je zainteresovalo zbog Jelene, starije sestre koja joj je bila i trener.

Počela je da trenira 2001. godine, a nedugo nakon toga je počela da osvaja medalje, najpre na juniorskim takmičenjima, a ubrzo i na seniorskim.

Teško je prebrojati sve uspehe i medalje koje je Zorana ostvarila i osvojila, ali sa sigurnošću možemo da kažemo da je kruna karijere stigla na leto 2024. godine kada je, u timu sa Damirom Mikecom, stigla do zlata na Olimpijskim igrama u Parizu.

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